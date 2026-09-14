Canal confirmado para ver a Alianza Lima en la Brasil Cup 2026 contra Fluminense, Gerdau Minas y Osasco

No falta mucho para ver nuevamente a Alianza Lima en acción luego del tricampeonato en la Liga Peruana de Vóley. La escuadra blanquiazul no quiere llegar sin ritmo al inicio del certamen local, por lo que ya alista maletas para afrontar la Brasil Cup 2026 ante poderosos rivales como Fluminense, Gerdau Minas y Osasco. Conoce dónde ver en exclusiva la participación de las íntimas que quieren llegar a lo más alto en este cuadrangular.

¿Dónde ver a Alianza Lima en la Brasil Cup 2026?

La transmisión de los partidos de Alianza Lima en la Brasil Cup 2026 se verá por la señal abierta de América TV (Canal 4) a nivel nacional. Asimismo, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo en exclusiva por el aplicativo de América TV GO.

Alianza Lima afrontará la Brasil Cup 2026.

Vale indicar que Alianza Lima solo afrontará dos partidos en lo que concierne a la Brasil Cup. Uno de ellos será ante Gerdau Minas, que de derrotarlos conseguirá su boleto a la gran final que saldrá de la llave entre Fluminense contra Osasco. En caso de caer, las blanquiazules jugarán por el tercer lugar ante la contrincante que no haya superado el primer duelo de la otra serie.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Gerdau Minas por la Brasil Cup 2026?

El partido de estreno de Alianza Lima en la Brasil Cup 2026 ante Gerdau Minas se juega el viernes 18 de septiembre. Las íntimas tratarán de demostrar su mejor nivel con la pretemporada que han trabajado durante semanas.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Gerdau Minas?

El horario del partido entre Alianza Lima vs Gerdau Minas inicia a partir de las 5.00 p. m. hora peruana (7.00 p. m. horas de Brasil). Eso sí, América TV anunció que hará una antesala de diez minutos, por lo que la transmisión iniciará desde las 4.50 p. m. hora de Perú.