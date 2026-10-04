¿Cuándo vuelve a jugar Sporting Cristal? Próximo partido y tabla del Clausura 2026

Sporting Cristal se metió en la pelea del Torneo Clausura 2026 y afronta un gran momento tras clasificar a la final de la Copa de la Liga. El equipo de Roberto Mosquera no suelta el acelerador en busca del título, por lo que ahora se prepara de cara a la reanudación del certamen local. Conoce cuándo jugará nuevamente el combinado rimense ante UTC, sabiendo que deberá tomar vuelo a Cajamarca para seguir en los primeros lugares.

¿Cuándo juega Sporting Cristal?

Sporting Cristal se enfrentará ante UTC en el Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca el próximo domingo 11 de octubre. Los celestes son terceros en el Torneo Clausura, pero el margen con el primer lugar es de tres unidades, por lo que no tienen margen de error en los siguientes 90 minutos.

Tabla del Torneo Clausura 2026: así va Sporting Cristal

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Deportivo Garcilaso 10 12 22 2. Universitario 10 3 20 3. Sporting Cristal 10 10 19 4. Alianza Atlético 10 3 19 5. Sport Huancayo 10 3 19 6. Juan Pablo II 10 8 18 7. FBC Melgar 10 7 18 8. Sport Boys 10 7 18 9. Cusco FC 10 5 18 10. Alianza Lima 10 4 16 11. Atlético Grau 10 1 16 12. FC Cajamarca 10 -6 10 13. Comerciantes Unidos 10 -1 9 14. Cienciano 10 -6 8 15. Los Chankas 10 -13 8 16. CD Moquegua 10 -10 7 17. ADT 10 -14 5 18. UTC* 10 -13 -3

*El Club UTC fue sancionado con la resta de cinco puntos por resolución de la Comisión Disciplinaria de la FPF.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs UTC?

El horario del partido entre Sporting Cristal y UTC iniciará a partir de la 1.00 pm. horas locales (6.00 pm. horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países:

México: 12.00 m.

Perú, Ecuador, Colombia: 1.00 pm.

Venezuela, Bolivia: 2.00 pm.

Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Uruguay: 3.00 pm.

Sporting Cristal derrotó a ADT en semifinales de la Copa de la Liga.

¿Cómo llega Sporting Cristal?

Sporting Cristal afronta el reinicio del Torneo Clausura 2026 con buen presente y metido en la pelea por los primeros lugares. El cuadro celeste cerró su participación previa al receso con una victoria por 3-1 sobre Atlético Grau y alcanzó los 19 puntos, ubicándose tercero en la tabla, a tres unidades del líder Deportivo Garcilaso. La pausa por fecha FIFA le permitió al equipo preparar la recta final del campeonato con el objetivo de mantenerse cerca de la cima.

El conjunto rimense buscará prolongar su buen momento, luego de encadenar triunfos ante Los Chankas, CD Moquegua y Atlético Grau antes de la pausa del campeonato. Eso sí, son rescatables sus triunfos ante ADT por la semifinal de la Copa de la Liga en los choques de ida y vuelta.