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¿Cuándo vuelve a jugar Sporting Cristal? Próximo partido y tabla del Clausura 2026

Conoce cuándo juega Sporting Cristal nuevamente por el Torneo Clausura 2026 tras finalizar la fecha FIFA de octubre.

Diego Medina
Sporting Cristal se alista para su partido ante UTC por el Torneo Clausura 2026.
Sporting Cristal se alista para su partido ante UTC por el Torneo Clausura 2026. | Foto: X Sporting Cristal
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Sporting Cristal se metió en la pelea del Torneo Clausura 2026 y afronta un gran momento tras clasificar a la final de la Copa de la Liga. El equipo de Roberto Mosquera no suelta el acelerador en busca del título, por lo que ahora se prepara de cara a la reanudación del certamen local. Conoce cuándo jugará nuevamente el combinado rimense ante UTC, sabiendo que deberá tomar vuelo a Cajamarca para seguir en los primeros lugares.

Fecha, hora y estadio confirmado para el Alianza Lima vs Sporting Cristal por el Torneo Clausura

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¿Cuándo juega Sporting Cristal?

Sporting Cristal se enfrentará ante UTC en el Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca el próximo domingo 11 de octubre. Los celestes son terceros en el Torneo Clausura, pero el margen con el primer lugar es de tres unidades, por lo que no tienen margen de error en los siguientes 90 minutos.

Tabla del Torneo Clausura 2026: así va Sporting Cristal

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Deportivo Garcilaso101222
2. Universitario10320
3. Sporting Cristal101019
4. Alianza Atlético10319
5. Sport Huancayo10319
6. Juan Pablo II10818
7. FBC Melgar10718
8. Sport Boys10718
9. Cusco FC10518
10. Alianza Lima10416
11. Atlético Grau10116
12. FC Cajamarca10-610
13. Comerciantes Unidos10-19
14. Cienciano10-68
15. Los Chankas10-138
16. CD Moquegua10-107
17. ADT10-145
18. UTC*10-13-3

*El Club UTC fue sancionado con la resta de cinco puntos por resolución de la Comisión Disciplinaria de la FPF.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs UTC?

El horario del partido entre Sporting Cristal y UTC iniciará a partir de la 1.00 pm. horas locales (6.00 pm. horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países:

  • México: 12.00 m.
  • Perú, Ecuador, Colombia: 1.00 pm.
  • Venezuela, Bolivia: 2.00 pm.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Uruguay: 3.00 pm.
Sporting Cristal, Copa de la Liga Caliente

Sporting Cristal derrotó a ADT en semifinales de la Copa de la Liga.

¿Cómo llega Sporting Cristal?

Sporting Cristal afronta el reinicio del Torneo Clausura 2026 con buen presente y metido en la pelea por los primeros lugares. El cuadro celeste cerró su participación previa al receso con una victoria por 3-1 sobre Atlético Grau y alcanzó los 19 puntos, ubicándose tercero en la tabla, a tres unidades del líder Deportivo Garcilaso. La pausa por fecha FIFA le permitió al equipo preparar la recta final del campeonato con el objetivo de mantenerse cerca de la cima.

El conjunto rimense buscará prolongar su buen momento, luego de encadenar triunfos ante Los Chankas, CD Moquegua y Atlético Grau antes de la pausa del campeonato. Eso sí, son rescatables sus triunfos ante ADT por la semifinal de la Copa de la Liga en los choques de ida y vuelta.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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