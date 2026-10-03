¿Habrá clases escolares tras las Elecciones Municipales del 4 de octubre? Minedu emite comunicado

El Perú se alista para unos nuevos comicios este domingo 4 de octubre, día en el que miles de ciudadanos acudirán a las urnas para emitir su voto en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. En medio de esta jornada, el Ministerio de Educación (Minedu) informó si habrá clases escolares presenciales o si se suspenderán.

Diversos centros educativos a nivel nacional serán sede de votación, por lo que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) movilizará mobiliario educativo para organizar las urnas. Debido a este panorama, el Minedu confirmó que las actividades académicas se suspenderán.

Clases escolares se suspenden por Elecciones Regionales y Municipales 2026

"Desde las 16.00 horas del viernes 2 hasta las 18.00 horas del lunes 5 de octubre, un total de 10.728 instituciones educativas públicas y privadas quedarán a disposición exclusiva de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para el desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, programadas para el domingo 4 de octubre", precisó el Minedu mediante un comunicado.

Minedu informa sobre la suspensión de clases escolares tras elecciones 2026.

Eso quiere decir que las clases en los colegios habilitados como locales de votación se suspenderán durante el fin de semana y permanecerán interrumpidas hasta el lunes 5 de octubre a las 6:00 p. m., debido a que estos establecimientos continuarán siendo utilizados para las actividades electorales, culminado este periodo, las actividades educativas regulares se retomarán.

Por otro lado, es importante precisar que las horas de clases que se dejen de dictar debido al uso de los colegios como locales de votación deberán ser recuperadas de manera obligatoria y presencial. Para ello, las instituciones educativas deberán reorganizar su calendario académico, garantizando que los estudiantes cumplan con las horas efectivas de aprendizaje establecidas.

Mientras que en el caso de los colegios que no hayan sido habilitados como locales de votación, no estarán sujetos a esta suspensión, por lo que podrán mantener sus actividades académicas con normalidad. En estos centros educativos, las clases se desarrollarán según el horario establecido, sin necesidad de esperar a que culmine la jornada electoral del 4 de octubre.