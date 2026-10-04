Resultados Elecciones Regionales y Municipales 2026: LINK de la ONPE para seguir el conteo de votos

Tras una intensa jornada electoral en todo el Perú, millones de ciudadanos acudieron a las urnas para elegir a sus nuevas autoridades subnacionales. Luego del cierre de las mesas de sufragio a las 5:00 p. m. y el inicio del escrutinio a cargo de los miembros de mesa, la ciudadanía busca conocer de primera mano la evolución de los resultados electorales ONPE 2026.

Resultados Elecciones Regionales y Municipales 2026: link de la ONPE en vivo

Para consultar de manera rápida y segura los resultados de las elecciones municipales y regionales, la ONPE habilitó su portal web de acceso público. A través de la plataforma oficial, la ciudadanía puede hacer seguimiento al avance del conteo de votos de acuerdo con su ubicación geográfica.

ONPE resultados elecciones 2026

El sitio web permite realizar búsquedas por departamento, provincia y distrito, así como consultar la información registrada en cada acta electoral. De esta manera, los ciudadanos pueden seguir la actualización de los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 conforme avance el procesamiento de las actas.

Primeros resultados a boca de urna en Lima Metropolitana

Al cierre de las mesas de votación, se dieron a conocer las primeras proyecciones no oficiales. De acuerdo con el boca de urna de Datum, presentado en América Multimedia, Renovación Popular obtuvo 31,2 % en Lima Metropolitana. Le siguieron Francis Allison, de Avanza País, con 25,2 %; Carlos Bruce, de Somos Perú, con 15,9 %; y Daniel Urresti, de Podemos Perú, con 8,7 %.

Resultados ONPE Elecciones Regionales y Municipales 2026

Aunque estas cifras muestran las primeras tendencias, los resultados oficiales serán determinados por el conteo de la ONPE y la publicación del avance de las actas procesadas. La ciudadanía puede consultar la plataforma oficial para seguir la actualización de los resultados conforme el organismo electoral continúe procesando las actas.