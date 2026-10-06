ONPE resultados del 100% de actas procesadas: sigue EN VIVO el conteo voto a voto entre RLA y Francis Allison

Tras la última actualización de la ONPE a las 08:06 a. m. de este martes 6 de octubre, se informó que de acuerdo con el 92.710 % de las actas contabilizadas por la ONPE, Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, mantiene el primer lugar en la carrera por la Alcaldía de Lima, en tanto, Francis Allison, de Avanza País, continúa ocupando el segundo puesto.