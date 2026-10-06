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ONPE resultados del 100% de actas procesadas: sigue EN VIVO el conteo voto a voto entre RLA y Francis Allison

¡Últimos resultados de la ONPE! Conoce en tiempo real quién va ganando las elecciones por la Alcaldía de Lima 2026 entre Rafael López Aliaga y Francis Allison.

Angie De La Cruz
Sigue EN VIVO los resultados de las Elecciones por la Alcaldía de Lima y conoce quién va ganando.
Sigue EN VIVO los resultados de las Elecciones por la Alcaldía de Lima y conoce quién va ganando. | Composición: Líbero/Angie de la Cruz
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La carrera por la alcaldía de Lima entra en una etapa decisiva. Con el 100% de las actas procesadas por la ONPE, sigue EN VIVO el conteo voto a voto entre Rafael López Aliaga y Francis Allison, mientras se espera la definición oficial del próximo alcalde de Lima Metropolitana.

Conoce qué indica la Ley Orgánica de Elecciones respecto a una posible segunda vuelta entre Rafael López Aliaga y Francis Allison.

PUEDES VER: ¿Habrá segunda vuelta entre Rafael López Aliaga y Francis Allison? Esto indica la Ley Orgánica de Elecciones 2026

Resultados onpe en elecciones de Lima 2026 entre Rafael López Aliaga y Francis Allison

08:14
6/10/2026

Resultados ONPE al 92.710 %

Tras la última actualización de la ONPE a las 08:06 a. m. de este martes 6 de octubre, se informó que de acuerdo con el 92.710 % de las actas contabilizadas por la ONPE, Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, mantiene el primer lugar en la carrera por la Alcaldía de Lima, en tanto, Francis Allison, de Avanza País, continúa ocupando el segundo puesto.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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