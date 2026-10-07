Horario de atención de supermercados en feriado del 8 de octubre: ¿a qué hora abren Plaza Vea, Tottus, Metro y más?

El feriado del 8 de octubre se celebrará a nivel nacional, debido a la importancia del Combate de Angamos en el Perú. En este contexto, dicho día libre obligatorio podría generar cambios en la rutina de los consumidores, especialmente para quienes planean realizar sus compras durante esta fecha. Ante ello, surge la duda de si los principales supermercados del país atenderán con normalidad o modificarán sus horarios.

Si tienes pensado acudir a Plaza Vea, Tottus, Metro, Wong u otras cadenas, revisa los horarios de atención que tendrán sus establecimientos durante el feriado. Conoce desde qué hora abrirán sus puertas y qué opciones tendrán los clientes para realizar sus compras.

Horario de atención de supermercados en feriado 8 de octubre

Plaza Vea

Durante el feriado del jueves 8 de octubre, Plaza Vea mantendrá la atención en sus tiendas a nivel nacional, aunque el horario puede variar según la sede. En general, los establecimientos operarán dentro de su jornada habitual, de 8:00 a. m. a 10:00 p. m., de lunes a domingo.

Tottus

Para el feriado del jueves 8 de octubre de 2026, las tiendas Tottus mantienen, según su horario oficial, su atención habitual de 8:00 a. m. a 10:00 p. m.; no obstante, el horario puede variar en algunas sedes, por lo que se recomienda verificar previamente el local al que se acudirá.

Metro

Para quienes aprovechen el feriado del 8 de octubre para realizar sus compras, Metro abrirá sus puertas desde las 8:00 a. m. y atenderá hasta las 10:00 p. m.. De esta manera, los clientes podrán acudir durante gran parte del día para abastecerse o hacer sus compras con normalidad, aunque se recomienda revisar el horario específico de cada local, ya que puede variar según la sede.

Los supermercados en Perú atienden con horario regular o habitual durante el feriado del 8 de octubre.

Mass

Si tienes pensado hacer compras durante el feriado del jueves 8 de octubre, las tiendas Mass también estarán disponibles para el público. La atención se desarrollará, de manera general, entre las 7:30 a. m. y las 10:00 p. m., aunque el horario puede cambiar dependiendo de la ubicación de cada establecimiento.

Makro

El feriado del jueves 8 de octubre es una oportunidad para adelantar las compras del hogar o abastecerse para los próximos días, Makro mantendrá sus establecimientos operativos desde las 7:00 a. m. hasta las 10:00 p. m.. De todos modos, conviene revisar el horario de la sede elegida, ya que puede presentar variaciones según su ubicación.

Tambo

Para quienes busquen resolver compras rápidas durante el feriado del jueves 8 de octubre, Tambo mantendrá sus tiendas abiertas en su horario habitual, con atención desde las 7:00 a. m. hasta las 11:00 p. m.. Así, los clientes podrán adquirir alimentos, bebidas y productos de primera necesidad durante buena parte de la jornada, aunque el horario puede variar según el local.