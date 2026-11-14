0
EN VIVO
Alianza Lima vs San Martín por Liga Peruana de Vóley

Cronograma ACTUALIZADO del examen COAR 2027: revisa las fechas del Proceso Único de Admisión

Minedu publicó el cronograma del Proceso de Admisión COAR. Conoce las fechas de inscripción, evaluaciones, publicación de resultados y confirmación de vacantes.

Angie De La Cruz
Revisa el cronograma del Proceso Único de Admisión de los Colegio de Alto Rendimiento (COAR) 2027.
Revisa el cronograma del Proceso Único de Admisión de los Colegio de Alto Rendimiento (COAR) 2027. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
COMPARTIR

Miles de escolares de todo el país tienen una nueva oportunidad para acceder a una educación de excelencia en los Colegios de Alto Rendimiento (COAR). El Ministerio de Educación (Minedu) ya inició el Proceso Único de Admisión (PUA) 2027, que ofrece 2.698 vacantes en sus 25 sedes a nivel nacional.

Empresa de telecomunicaciones vende el 100% de sus operaciones por US$ 1.714 millones en Perú.

PUEDES VER: Principal empresa operadora se iría del Perú tras acuerdo de venta de US $1.714 millones: ¿qué pasará con sus clientes?

Si ya te inscribiste en la plataforma de admisión del Minedu, revisa el cronograma actualizado, las fechas, etapas de evaluación y la publicación de resultados oficiales para que no pierdas esta importante oportunidad académica en las 25 sedes a nivel nacional de los colegios COAR.

Cronograma del examen COAR 2027: conoce las fechas

El Minedu estableció un calendario con diferentes etapas para seleccionar a los nuevos estudiantes. El proceso contempla la inscripción virtual, publicación de postulantes aptos, presentación de reclamos y dos fases de evaluación presencial. Estas son las fechas oficiales que se deben tener en cuenta:

Etapa del procesoFecha
Difusión de la convocatoriaDel 30 de octubre al 1 de noviembre de 2026
Inscripciones virtualesDel 2 al 24 de noviembre de 2026
Publicación de postulantes aptos27 de noviembre de 2026
Presentación de reclamos de inscripciónDel 28 al 30 de noviembre de 2026
Respuesta a los reclamosDel 1 al 3 de diciembre de 2026
Evaluación de la Fase I13 de diciembre de 2026
Publicación de resultados de la Fase I21 de diciembre de 2026
Reclamos de la Fase I22 de diciembre de 2026
Respuesta a los reclamos de la Fase I23 de diciembre de 2026
Evaluación de la Fase IIDel 13 al 16 de enero de 2027
Publicación de resultados finales25 de enero de 2027
Reclamos de resultados finales26 de enero de 2027
Respuesta a los reclamos finales27 de enero de 2027
Confirmación de vacantesDel 15 de febrero al 1 de marzo de 2027

¿Hasta cuándo son las inscripciones para el COAR 2027?

Los estudiantes interesados en participar en el proceso de admisión podrán inscribirse hasta el martes 24 de noviembre de 2026. El registro es gratuito y se realiza a través de la plataforma virtual habilitada por el Ministerio de Educación: ingresa a este enlace oficial.

Durante la inscripción, los padres, madres, tutores legales o apoderados deberán verificar que la información del estudiante sea correcta y seleccionar únicamente un Colegio de Alto Rendimiento, de acuerdo con las opciones disponibles en la plataforma. Al finalizar el procedimiento, se generará una constancia de inscripción, documento que acredita que el registro se realizó correctamente.

COAR

Revisa el cronograma oficial del Proceso Único de Admisión COAR y mantente al tanto de las fechas clave.

¿Cómo será el examen de admisión COAR 2027?

La evaluación se desarrollará en dos fases presenciales y descentralizadas, con el objetivo de identificar a los escolares que demuestren un alto potencial para desarrollar sus competencias. La primera etapa se realizará el 13 de diciembre de 2026 y estará enfocada en evaluar las habilidades cognitivas de los postulantes.

Por otro lado, la segunda fase se llevará a cabo del 13 al 16 de enero de 2027 y comprenderá una entrevista personal. Después de completar ambas evaluaciones, el Minedu publicará los resultados finales el 25 de enero de 2027, fecha en la que se conocerá quiénes consiguieron una vacante en los Colegios de Alto Rendimiento.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Iniciará importante obra vial en San Martín de Porres: mejorará el tránsito vehicular y movilidad en Lima Norte

  2. Línea 1 del Metro de Lima anuncia VIAJES GRATIS este lunes 16 de noviembre: revisa horarios, quiénes acceden y más

  3. Banco de la Nación estará cerrado por la visita del papa León: revisa las agencias y horarios

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano