Cronograma ACTUALIZADO del examen COAR 2027: revisa las fechas del Proceso Único de Admisión

Miles de escolares de todo el país tienen una nueva oportunidad para acceder a una educación de excelencia en los Colegios de Alto Rendimiento (COAR). El Ministerio de Educación (Minedu) ya inició el Proceso Único de Admisión (PUA) 2027, que ofrece 2.698 vacantes en sus 25 sedes a nivel nacional.

Si ya te inscribiste en la plataforma de admisión del Minedu, revisa el cronograma actualizado, las fechas, etapas de evaluación y la publicación de resultados oficiales para que no pierdas esta importante oportunidad académica en las 25 sedes a nivel nacional de los colegios COAR.

Cronograma del examen COAR 2027: conoce las fechas

El Minedu estableció un calendario con diferentes etapas para seleccionar a los nuevos estudiantes. El proceso contempla la inscripción virtual, publicación de postulantes aptos, presentación de reclamos y dos fases de evaluación presencial. Estas son las fechas oficiales que se deben tener en cuenta:

Etapa del proceso Fecha Difusión de la convocatoria Del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2026 Inscripciones virtuales Del 2 al 24 de noviembre de 2026 Publicación de postulantes aptos 27 de noviembre de 2026 Presentación de reclamos de inscripción Del 28 al 30 de noviembre de 2026 Respuesta a los reclamos Del 1 al 3 de diciembre de 2026 Evaluación de la Fase I 13 de diciembre de 2026 Publicación de resultados de la Fase I 21 de diciembre de 2026 Reclamos de la Fase I 22 de diciembre de 2026 Respuesta a los reclamos de la Fase I 23 de diciembre de 2026 Evaluación de la Fase II Del 13 al 16 de enero de 2027 Publicación de resultados finales 25 de enero de 2027 Reclamos de resultados finales 26 de enero de 2027 Respuesta a los reclamos finales 27 de enero de 2027 Confirmación de vacantes Del 15 de febrero al 1 de marzo de 2027

¿Hasta cuándo son las inscripciones para el COAR 2027?

Los estudiantes interesados en participar en el proceso de admisión podrán inscribirse hasta el martes 24 de noviembre de 2026. El registro es gratuito y se realiza a través de la plataforma virtual habilitada por el Ministerio de Educación: ingresa a este enlace oficial.

Durante la inscripción, los padres, madres, tutores legales o apoderados deberán verificar que la información del estudiante sea correcta y seleccionar únicamente un Colegio de Alto Rendimiento, de acuerdo con las opciones disponibles en la plataforma. Al finalizar el procedimiento, se generará una constancia de inscripción, documento que acredita que el registro se realizó correctamente.

Revisa el cronograma oficial del Proceso Único de Admisión COAR y mantente al tanto de las fechas clave.

¿Cómo será el examen de admisión COAR 2027?

La evaluación se desarrollará en dos fases presenciales y descentralizadas, con el objetivo de identificar a los escolares que demuestren un alto potencial para desarrollar sus competencias. La primera etapa se realizará el 13 de diciembre de 2026 y estará enfocada en evaluar las habilidades cognitivas de los postulantes.

Por otro lado, la segunda fase se llevará a cabo del 13 al 16 de enero de 2027 y comprenderá una entrevista personal. Después de completar ambas evaluaciones, el Minedu publicará los resultados finales el 25 de enero de 2027, fecha en la que se conocerá quiénes consiguieron una vacante en los Colegios de Alto Rendimiento.