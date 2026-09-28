¿Cuándo inicia la ley seca por las Elecciones Regionales y Municipales 2026? Este es el horario

De cara a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, los ciudadanos deben tener en cuenta las restricciones establecidas para garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral. Una de las principales es la denominada ley seca, que limita la venta de bebidas alcohólicas durante un periodo determinado. ¿Cuándo inicia y hasta qué hora estará vigente? Conoce aquí el horario establecido para los comicios del domingo 4 de octubre.

¿Cuándo comienza la ley seca por las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

La ley seca por las Elecciones Regionales y Municipales 2026 comienza a las 8:00 a. m. del sábado 3 de octubre y se mantendrá vigente hasta las 8:00 a. m. del lunes 5 de octubre, de acuerdo con las restricciones previstas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La ley seca busca garantizar el normal desarrollo de las elecciones 2026.

Durante este periodo queda prohibido el expendio de bebidas alcohólicas, por lo que los establecimientos que comercializan estos productos deberán respetar la restricción. La medida comprende el día previo y el día posterior a los comicios, según el horario establecido por la normativa electoral.

¿Cuál es la multa si no se cumple la ley seca por las ERM 2026?

Para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, incumplir la ley seca puede generar hasta 6 meses de pena privativa de la libertad, además de una multa de 3,390 soles, según lo establecido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Esta sanción está contemplada en el artículo 390, literal a), de la Ley Orgánica de Elecciones.

Restricciones por Elecciones Regionales y Municipales 2026

De cara a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, los ciudadanos deben tener en cuenta una serie de restricciones establecidas para garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral. Entre las principales medidas se encuentran la prohibición de difundir encuestas, la suspensión de la propaganda electoral, las restricciones a las reuniones políticas y la ley seca, que limita el expendio de bebidas alcohólicas durante el periodo establecido por la normativa.

Asimismo, durante el domingo 4 de octubre, día de las elecciones, existen restricciones relacionadas con las reuniones cerca de los locales de votación, la exhibición de propaganda electoral y el porte de armas. Estas medidas buscan garantizar el normal desarrollo de los comicios y son fiscalizadas por las autoridades electorales.