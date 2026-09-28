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Cueva defendió a juveniles de Sport Boys tras goleada ante Alianza Atlético: "Todos estamos listos"

Christian Cueva se pronunció tras la abultada goleada que recibió Sport Boys ante Alianza Atlético por la Copa de la Liga y no dudó en respaldar a los juveniles de la 'Misilera'.

Angel Curo
Christian Cueva defendió a juveniles de Sport Boys tras goleada ante Alianza Atlético
Christian Cueva defendió a juveniles de Sport Boys tras goleada ante Alianza Atlético | Jax Latin Media | Composición: Líbero
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Sport Boys sufrió un duro golpe anímico tras caer goleado por 5-2 ante Alianza Atlético en la ida de las semifinales de la Copa de la Liga 2026. Los rosados mostraron un equipo alterno y terminaron cediendo una ventaja importante en casa. Sin embargo, Christian Cueva salió al frente y no dudó en salir en defensa de los juveniles de los rosados.

Día, hora y canal para ver Sport Boys vs Alianza Atlético por Copa de la Liga

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Christian Cueva defendió a juveniles de Sport Boys tras goleada ante Alianza Atlético

Luego de la derrota en el Estadio Miguel Grau del Callao, Christian Cueva conversó con los medios y fue consultado por sus sensaciones tras la abultada goleada que complica las aspiraciones de Sport Boys de llegar a la gran final. Ante ello, ‘Aladino’ no ocultó su molestia por el resultado, pero también defendió a los jóvenes de la ‘Misilera’.

El mediocentro remarcó la importancia de aprender de los errores cometidos para buscar la remontada en Sullana y restó importancia a la polémica generada por la decisión de presentar un equipo alterno, remarcando que todos los jugadores tienen el nivel para integrar titulares.

Sport Boys vs Alianza Atlético, Copa de la Liga

Sport Boys cayó ante Alianza Atlético en la ida de las semifinales de la Copa de la Liga.

Todo partido es remontable. Que nos duela, que nos haga ver las cosas de la mejor manera y corregir, que es lo más importante. Es parte de (no haber iniciado con titulares), todos estamos listos para jugar. Es normal que haya rotación, creo que todos venimos con los partidos encima, pero creo que tenemos un plantel que se ha preparado, sostuvo.

En ese contexto, Cueva señaló que los mismos juveniles que vienen siendo cuestionados tras la goleada fueron también protagonistas de la clasificación a las semifinales, luego de superar a Atlético Grau en los cuartos de final.

Este partido no se dio como esperábamos, pero siento que como contra Atlético Grau, jugaron los mismos y rindieron de la mejor manera. Eso hay que valorarlo. Queda un partido y hay que afrontarlo, complementó.

¿Cuándo juegan Sport Boys y Alianza Atlético por el partido de vuelta?

Sport Boys y Alianza Atlético jugarán el partido de vuelta de las semifinales de la Copa de la Liga 2026 el martes 6 de octubre en el Estadio Campeones del 36. Los rosados saldrán en busca de remontar la diferencia de tres goles en contra, aunque tendrán que imponerse en uno de los escenarios más complicados del campeonato.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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