Penny elogió a figura de la selección peruana y lo pidió ante México: "Te da solidez y equilibrio"

La selección peruana mostró una de sus peores caras en el amistoso ante Estados Unidos, donde terminó cayendo por 4-1. La ‘Bicolor’ aún tiene tres compromisos en esta fecha FIFA por lo que deberá reponerse lo más pronto posible. En ese sentido, Diego Penny se pronunció para destacar el desempeño de un futbolista y pidió que sea considerado como titular ante México.

Diego Penny elogió a figura de la selección peruana y lo pidió ante México

Durante el programa ‘Después de Todo’, Diego Penny brindó su análisis tras la derrota de la selección peruana en el último amistoso internacional y no dudó en remarcar la importancia que tiene Erick Noriega dentro del esquema de Mano Menezes.

El ahora comunicador señaló que, tras el nivel mostrado por los defensores centrales, el volante de Gremio cuenta con las condiciones necesarias para seguir desempeñándose como pivote, ya que aporta solidez en la recuperación y permite que los volantes de creación tengan mayor libertad para enfocarse en el ataque.

Erick Noriega es una de la grandes figuras de la selección peruana.

“Con lo que vi del partido de Araujo y Garcés, Erick Noriega tranquilamente puede jugar de contención, como lo ha hecho en los últimos partidos. Te da solidez en el medio y les da libertad a los volantes para que los demás ataquen y Perú va a tener bastante equilibrio”, señaló el retirado guardameta.

En esa línea, Penny sostuvo que Erick Noriega le brinda un equilibrio importante a la selección peruana, por lo que consideró que debería jugar ante México. No obstante, deslizó que su ausencia en el primer partido podría estar relacionada con la carga física con la que llegó a la concentración.

“Sigo pensando que Noriega llegó cargado a la selección por muchos partidos. Es una locura la cantidad de partidos que juega, pero si no lo metió a este partido es porque seguramente tiene alguna carga muscular”, acotó.

¿Cuándo juega Perú vs México?

El encuentro de la selección peruana ante México se disputará el martes 29 de septiembre en el Sports Illustrated Stadium, ubicado en Nueva Jersey, Estados Unidos. El partido está programado para dar inicio a las 8.00 p. m. (hora peruana).