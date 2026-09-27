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Alianza Lima suma a futbolista de la selección peruana tras ganar medalla en Juegos Odesur

Alianza Lima sumó a un jugador de la selección peruana que consiguió la medalla de bronce en los Juegos Suramericanos 2026.

Luis Blancas
Alianza Lima sumó a jugador de la selección peruana que ganó la medalla de bronce en los Juegos Odesur
Alianza Lima sumó a jugador de la selección peruana que ganó la medalla de bronce en los Juegos Odesur | Composición: Líbero
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Alianza Lima sigue con su pretemporada en el receso de la Liga 1 2026 por la fecha FIFA y ahora al plantel se le sumará un futbolista que logró ganar con la selección peruana la medalla de bronce en los Juegos Suramericanos 2026: estamos hablando de Piero Cari.

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Alianza Lima sumó a jugador de la selección peruana que ganó la medalla de bronce en los Juegos Odesur

El periodista Gerson Cuba reveló que Cari se unirá al plantel principal de Alianza el lunes 28 de septiembre y se pondrá al mando de Pablo Guede en la pretemporada por la pausa de la Liga 1 por la fecha FIFA.

Piero Cari se unirá a los entrenamientos de Alianza Lima tras los Juegos Odesur

Piero Cari se unirá a los entrenamientos de Alianza Lima tras los Juegos Odesur

Cabe afirmar que el volante regresa a los trabajos con el club blanquiazul luego de disputar los Juegos Odesur Santa Fe 2026 con la selección peruana en donde consiguió ser capitán, considerado el mejor jugador del equipo y ganador de la medalla de bronce de dicho campeonato.

Piero Cari, quien ha sido poco considerado por Pablo Guede para el Torneo Apertura y Clausura de la Liga 1, ahora regresa a los entrenamientos de Alianza Lima con el objetivo de ganarse un puesto en el primer equipo tras lo demostrado en la Bicolor Sub-20.

Piero Cari ganó con la selección peruana la medalla de bronce de los Juegos Odesur 2026

Piero Cari ganó con la selección peruana la medalla de bronce de los Juegos Odesur 2026

¿Cómo le va a Piero Cari en Alianza Lima?

Piero Cari se incorporó a Alianza en 2023 y, con el paso de las temporadas, fue ascendido al primer equipo. Allí, en 2025, debutó como profesional en la Liga 1, la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores bajo la dirección de Néstor Gorosito. No obstante, después de un año destacado, en 2026 ha tenido menos protagonismo para Guede, por lo que antes de los Juegos Odesur quedó relegado a la reserva del conjunto blanquiazul.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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