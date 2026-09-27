Técnico peruano ganó con selección de CONCACAF por la Liga de Naciones 2026-2027

El fútbol peruano celebra con orgullo la presencia de un entrenador nacional que logró un triunfo con una selección de la CONCACAF en la Liga de Naciones 2026-2027: estamos hablando de Martín Dall’Orso, que consiguió imponerse por 1-0 a Sint Maarten al mando de Belice en la primera jornada del torneo norteamericano.

Entrenador peruano logró triunfo con selección de CONCACAF por la Liga de Naciones 2026-2027

El entrenador peruano Martín Dall’Orso comenzó con buen pie su ciclo al mando de la selección de Belice. El equipo centroamericano venció por 1-0 a Sint Maarten, en un partido correspondiente al Grupo D de la Liga B de las Naciones Concacaf 2026-2027, y sumó sus primeros tres puntos en la competición.

Después de una primera mitad sin goles, Belice encontró la ventaja a los 52 minutos. Nahjib Guerra apareció dentro del área y, con un remate de izquierda, logró vencer al arquero rival para marcar el único tanto de un encuentro que terminó con victoria para el equipo dirigido por Dall’Orso.

Martín Dall’Orso logró su primer triunfo al mando de Belice en la Liga de Naciones Concacaf

El resultado permitió que Belice se ubique en la parte alta del Grupo D con tres unidades, compartiendo el liderato con San Vicente y las Granadinas. Este último también comenzó su participación en el certamen con una victoria, tras imponerse por 2-1 a Guayana Francesa.

¿Cuál es el próximo partido de Martín Dall’Orso como técnico de Belice?

Ahora, Martín Dall’Orso tendrá una prueba más exigente en su segundo partido como entrenador de Belice. El cuadro beliceño volverá a jugar este martes 29 de septiembre y recibirá a San Vicente y las Granadinas, en un encuentro que pondrá frente a frente a los dos equipos que comenzaron la competencia con un triunfo.

El estratega peruano buscará mantener el buen inicio y conseguir nuevamente los tres puntos para que Belice pueda consolidarse en la pelea por avanzar en la Liga de Naciones Concacaf.