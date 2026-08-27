- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sorteo Champions League
- Barcelona vs Athletic Bilbao
- Universitario
- Alianza Lima
- Acumulado Liga 1
- Fichajes Vóley
DT peruano es nuevo entrenador de la selección de Belice de cara a la Copa Oro 2027
La selección de Belice anunció oficialmente a un peruano como nuevo director técnico, con miras a la Copa Oro 2027. El entrenador destacó por su labor en Verdes FC al salir campeón nacional.
La selección de Belice comunicó de manera oficial que Martín Dall’ Orso Patri será el nuevo director técnico del combinado nacional con vistas a la Copa Oro 2027. El entrenador, de nacionalidad peruana, alcanzó este puesto gracias al destacado trabajo que ha desarrollado en el país de la Concacaf.
PUEDES VER: Cruces de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026: así quedaron las llaves confirmadas
Peruano es nuevo técnico de la selección de Belice de cara a la Copa Oro 2027
Después de firmar dos temporadas destacadas y conquistar la liga de Belice con Verdes FC, Dall’ Orso Patri fue fichado por la Federación de ese país para ponerse al frente de la selección nacional como entrenador.
El técnico peruano asumirá la meta de llevar al seleccionado caribeño a la Copa Oro de 2027, por lo que deberá competir en la Liga B de la CONCACAF Liga de Naciones frente a San Vicente y las Granadinas, Guyana Francesa y Saint Maarten.
Peruano Martín Dall’ Orso Patri es nuevo técnico de la selección de Belice
Martín Dall’ Orso Patri no asumirá en solitario su llegada como nuevo entrenador de Belice, pues el jamaicano Vin Blaine será el nuevo director de selecciones y ocupará la vacante que dejó Philip Marín.
Cabe señalar que la llegada de Dall’ Orso a Belice se produce después de que el peruano ya se había familiarizado con el grupo de futbolistas que hay en el país, tras pasar 2 años compitiendo en la liga nacional y coronarse campeón con Verdes FC.
¿Qué clubes dirigió Martín Dall’ Orso Patri en Perú?
- Unión Florida
- Unión Juventud
- Academia SIPESA
- Universidad San Pedro
- Santos FC
- Llacuabamba
- Juventud de Santo Domingo
- Carlos A. Mannucci
- Fuerza Minera
- César Vallejo
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Cinemark
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 45.90
La Bistecca
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales
PRECIOS/ 85.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90