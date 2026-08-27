DT peruano es nuevo entrenador de la selección de Belice de cara a la Copa Oro 2027

La selección de Belice comunicó de manera oficial que Martín Dall’ Orso Patri será el nuevo director técnico del combinado nacional con vistas a la Copa Oro 2027. El entrenador, de nacionalidad peruana, alcanzó este puesto gracias al destacado trabajo que ha desarrollado en el país de la Concacaf.

Peruano es nuevo técnico de la selección de Belice de cara a la Copa Oro 2027

Después de firmar dos temporadas destacadas y conquistar la liga de Belice con Verdes FC, Dall’ Orso Patri fue fichado por la Federación de ese país para ponerse al frente de la selección nacional como entrenador.

El técnico peruano asumirá la meta de llevar al seleccionado caribeño a la Copa Oro de 2027, por lo que deberá competir en la Liga B de la CONCACAF Liga de Naciones frente a San Vicente y las Granadinas, Guyana Francesa y Saint Maarten.

Peruano Martín Dall’ Orso Patri es nuevo técnico de la selección de Belice

Martín Dall’ Orso Patri no asumirá en solitario su llegada como nuevo entrenador de Belice, pues el jamaicano Vin Blaine será el nuevo director de selecciones y ocupará la vacante que dejó Philip Marín.

Cabe señalar que la llegada de Dall’ Orso a Belice se produce después de que el peruano ya se había familiarizado con el grupo de futbolistas que hay en el país, tras pasar 2 años compitiendo en la liga nacional y coronarse campeón con Verdes FC.

¿Qué clubes dirigió Martín Dall’ Orso Patri en Perú?