Oliver Sonne recibió catastrófica noticia tras su rendimiento con Burnley en la Championship

Uno de los pocos jugadores de la selección peruana que se mantienen jugando en el extranjero es Oliver Sonne. El lateral nacional recientemente fue considerado como uno de los jugadores principales en Burnley para el inicio de la temporada. Sin embargo, recibió una dura noticia que complica seriamente su futuro deportivo.

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Oliver Sonne recibió catastrófica noticia tras su rendimiento con Burnley

El ‘Vikingo’ inició las dos primeras fechas de la Championship como titular en el lateral derecho; sin embargo, no logró destacar como se esperaba. Por ello, el DT Nicky Hayen decidió excluirlo de la lista de convocados para el último enfrentamiento ante Norwich City por la fecha 3 del campeonato.

Este encuentro representa el primer encuentro en el que Oliver Sonne queda fuera de la nómina de los ‘Clarets’ en la temporada, una dura noticia considerando que se esperaba que pudiera afianzarse como titular indiscutible en el equipo. Además, su equipo terminó cayendo por 4-1.

Oliver Sonne no fue convocado con Burnley por la Championship

Cabe señalar que, en el partido anterior ante Bradford por la EFL Cup, el lateral peruano-danés sí fue convocado, pero terminó relegado al banco de suplentes y no sumó un solo minuto con el plantel.

Por el momento, no se conoce algún tipo de lesión de Sonne, por lo que su ausencia sería netamente decisión técnica. De esta forma, el lateral de la selección peruana deberá continuar trabajando de la mejor manera durante los entrenamientos con el objetivo de volver a ser considerado para el próximo encuentro ante Middlesbrough y recuperar su lugar en el equipo.

Números de Oliver Sonne con Burnley

El ‘Vikingo’ ha disputado tres partidos en este inicio de temporada con Burnley, dos por la Championship y uno por la EFL Cup. En total, ha sumado 202 minutos de juego, con un promedio de 68 minutos por encuentro. Hasta el momento, no registra goles ni asistencias y, con él en el campo, los ‘Clarets’ solo consiguieron una victoria.