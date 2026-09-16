Canal confirmado para ver Atlético de Madrid vs Real Madrid por el derbi de LaLiga 2026-27

Momento de vivir un partido de alto nivel entre Atlético de Madrid vs Real Madrid por la fecha 7 de LaLiga EA Sports en el Riyadh Air Metropolitano. Este cotejo se llevará a cabo el próximo domingo 20 de septiembre a las 9.15 a. m. hora peruana (4.15 p. m. horas de España) y acá te anunciamos los canales de transmisión.

¿Dónde ver Atlético de Madrid vs Real Madrid?

La transmisión del partido entre Atlético de Madrid vs Real Madrid por la séptima jornada de LaLiga EA Sports de España se verá por la señal de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción para sintonizarlo en los aplicativos de Disney Plus, Movistar TV App y DGO.

Canales de transmisión para ver Atlético de Madrid vs Real Madrid

Perú: ESPN, Disney Plus

México: Sky Sports, Sky+, izzi

España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Estados Unidos: ESPN 2, ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App

Atlético Madrid vs Real Madrid son candidatos para ganar LaLiga.

¿Cómo llegan Atlético de Madrid y Real Madrid?

El derbi madrileño entre Atlético de Madrid y Real Madrid se disputará este domingo 20 de septiembre por la séptima jornada de LaLiga, en el Riyadh Air Metropolitano. El conjunto rojiblanco llega con buenas sensaciones después de golear 4-0 a Osasuna, resultado que confirmó su recuperación tras un inicio irregular. Jonathan David, Kang-in Lee, Robin Le Normand y Álex Baena marcaron en una actuación en la que el equipo de Diego Simeone mostró mayor fluidez ofensiva.

Por su parte, el Real Madrid llega con 15 puntos después de vencer 3-2 al Elche en un partido que tuvo un desenlace dramático. El equipo dirigido por José Mourinho llegó a ponerse 2-0 arriba, pero permitió la reacción del rival antes de que Carlos Espí marcara el tanto decisivo en el tiempo añadido. El duelo ante el Atlético aparece, así, como una nueva prueba para los blancos, mientras que los rojiblancos buscarán aprovechar su localía y el impulso de su última goleada. La expectativa está puesta en un derbi de alta intensidad, con apenas dos puntos de diferencia entre ambos equipos antes del encuentro.