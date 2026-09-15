Partidos de hoy, miércoles 16 de setiembre: programación, horarios y dónde ver fútbol GRATIS

Una jornada a puro fútbol. Se vienen interesantes partidos este miércoles 16 de setiembre en diferentes campeonatos a nivel mundial. Por ejemplo, tendremos acción en LaLiga, Europa League, Copa Libertadores y Copa Sudamericana, por lo que a continuación puedes repasar los principales encuentros.
Partidos de hoy por LaLiga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|12:00
|Atlético Madrid vs Osasuna
|ESPN, Disney+
|12:00
|Deportivo La Coruña vs Sevilla
|ESPN 4, Disney+
|14:30
|Barcelona vs Racing de Santander
|ESPN, Disney+
|14:30
|Levante vs Athletic Bilbao
|DSports, DGO
Partidos de hoy por Europa League
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:45
|Ararat-Armenia vs Sparta Praga
|ESPN 3, Disney+
|11:45
|Omonia vs Celta de Vigo
|ESPN 2, Disney+
|14:00
|AC Milan vs Benfica
|ESPN 2, Disney+
|14:00
|Anderlecht vs Olympique Lyon
|ESPN 3, Disney+
|14:00
|Bayer Leverkusen vs Calje
|ESPN 4, Disney+
|14:00
|H. Beer Sheva vs Dinamo Zagreb
|Disney+
|14:00
|Olympiacos vs Jagiellonia
|Disney+
|14:00
|Sturm Graz vs Rennes
|Disney+
|14:00
|Sunderland vs AZ Alkmaar
|Disney+
Partidos de hoy por Carabao Cup
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:45
|Everton vs Wolverhampton
|Disney+
|13:45
|Fleetwood vs Sheffield United
|Disney+
|14:00
|Coventry vs Aston Villa
|Disney+
|14:00
|Manchester United vs Brighton
|Disney+
Partidos de hoy por Copa Libertadores
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|LDU Quito vs Palmeiras
|ESPN, Disney+
|19:30
|Corinthians vs Estudiantes LP
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy por Copa Sudamericana
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Atlético Mineiro vs Santos
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy por Copa Argentina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Independiente Rivadavia vs Atlético Tucumán
|TyC Sports
Partidos de hoy por Campeones Cup
|Horarios
|Partidos
|Canales
|19:00
|Inter Miami vs Cruz Azul
|Apple TV
Partidos de hoy por Brasileirao
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:30
|Botafogo vs Gremio
|Fanatiz
Partidos de hoy por Liga BetPlay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|18:15
|Once Caldas vs Deportes Tolima
|RCN Nuestra Tele, Win+ Fútbol
|20:20
|Inter Bogotá vs Atlético Nacional
|Win+ Futbol
Partidos de hoy por Copa Colombia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|20:30
|Barranquilla vs Millonarios
|Win Play
Partidos de hoy por Copa AUF
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:00
|Albion vs River Plate
|DSports
|13:00
|Progreso vs Nacional
|DSports
|13:30
|Rentistas vs Plaza Colonia
|DSports
Partidos de hoy por División Profesional
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Guabirá vs Aurora
|Entel Gol
|17:30
|Nacional Potosí vs Always Ready
|Entel Gol
|19:30
|Blooming vs Universitario de Vinto
|Entel Gol
Partidos de hoy por Liga FUTVE
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Portuguesa vs Estudiantes de Mérida
|-
|17:00
|Monagas vs Zamora
|-
|18:00
|Trujillanos vs Rayo Zuliano
|-
|18:30
|Metropolitanos vs Caracas
|-
Los horarios corresponden a Perú.