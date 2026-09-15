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Partidos de hoy, miércoles 16 de setiembre: programación, horarios y dónde ver fútbol GRATIS

Este miércoles 16 de setiembre, el fútbol toma protagonismo con partidos importantes en LaLiga, Europa League, Copa Libertadores y más. Revive la acción en diversos campeonatos.

Wilfredo Inostroza
Partidos de hoy, miércoles 16 de setiembre
Partidos de hoy, miércoles 16 de setiembre | Composición: LÍBERO
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Una jornada a puro fútbol. Se vienen interesantes partidos este miércoles 16 de setiembre en diferentes campeonatos a nivel mundial. Por ejemplo, tendremos acción en LaLiga, Europa League, Copa Libertadores y Copa Sudamericana, por lo que a continuación puedes repasar los principales encuentros.

Cienciano y Montevideo City Torque juegan por la vuelta de 4tos de final de la Copa Sudamericana.

PUEDES VER: Cienciano vs Montevideo City Torque: día, hora y canal confirmado por la vuelta de 4tos de Sudamericana

Partidos de hoy por LaLiga

HorariosPartidosCanales
12:00Atlético Madrid vs OsasunaESPN, Disney+
12:00Deportivo La Coruña vs SevillaESPN 4, Disney+
14:30Barcelona vs Racing de SantanderESPN, Disney+
14:30Levante vs Athletic BilbaoDSports, DGO

Partidos de hoy por Europa League

HorariosPartidosCanales
11:45Ararat-Armenia vs Sparta PragaESPN 3, Disney+
11:45Omonia vs Celta de VigoESPN 2, Disney+
14:00AC Milan vs BenficaESPN 2, Disney+
14:00Anderlecht vs Olympique LyonESPN 3, Disney+
14:00Bayer Leverkusen vs CaljeESPN 4, Disney+
14:00H. Beer Sheva vs Dinamo ZagrebDisney+
14:00Olympiacos vs JagielloniaDisney+
14:00Sturm Graz vs RennesDisney+
14:00Sunderland vs AZ AlkmaarDisney+

Partidos de hoy por Carabao Cup

HorariosPartidosCanales
13:45Everton vs WolverhamptonDisney+
13:45Fleetwood vs Sheffield UnitedDisney+
14:00Coventry vs Aston VillaDisney+
14:00Manchester United vs BrightonDisney+

Partidos de hoy por Copa Libertadores

HorariosPartidosCanales
17:00LDU Quito vs PalmeirasESPN, Disney+
19:30Corinthians vs Estudiantes LPESPN, Disney+

Partidos de hoy por Copa Sudamericana

HorariosPartidosCanales
17:00Atlético Mineiro vs SantosESPN, Disney+

Partidos de hoy por Copa Argentina

HorariosPartidosCanales
17:00Independiente Rivadavia vs Atlético TucumánTyC Sports

Partidos de hoy por Campeones Cup

HorariosPartidosCanales
19:00Inter Miami vs Cruz AzulApple TV

Partidos de hoy por Brasileirao

HorariosPartidosCanales
17:30Botafogo vs GremioFanatiz

Partidos de hoy por Liga BetPlay

HorariosPartidosCanales
18:15Once Caldas vs Deportes TolimaRCN Nuestra Tele, Win+ Fútbol
20:20Inter Bogotá vs Atlético NacionalWin+ Futbol

Partidos de hoy por Copa Colombia

HorariosPartidosCanales
20:30Barranquilla vs MillonariosWin Play

Partidos de hoy por Copa AUF

HorariosPartidosCanales
13:00Albion vs River PlateDSports
13:00Progreso vs NacionalDSports
13:30Rentistas vs Plaza ColoniaDSports

Partidos de hoy por División Profesional

HorariosPartidosCanales
14:00Guabirá vs AuroraEntel Gol
17:30Nacional Potosí vs Always ReadyEntel Gol
19:30Blooming vs Universitario de VintoEntel Gol

Partidos de hoy por Liga FUTVE

HorariosPartidosCanales
16:00Portuguesa vs Estudiantes de Mérida-
17:00Monagas vs Zamora-
18:00Trujillanos vs Rayo Zuliano-
18:30Metropolitanos vs Caracas-

Los horarios corresponden a Perú.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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