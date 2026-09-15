Reimond Manco expuso el grave error de Pablo Guede en Alianza Lima: "Autocrítica"

Alianza Lima sigue dando de qué hablar luego de perder 2-1 el partido contra Universitario por la fecha 9 del Torneo Clausura y los análisis sobre el rendimiento del equipo dirigido por Pablo Guede no se han hecho esperar. Es sobre este último que Reimond Manco, fiel a su estilo, cuestionó la actitud del DT argentino ante los últimos resultados que los blanquiazules han conseguido.

El ex 'Jotita' no ocultó su preocupación por su exequipo, sobre todo teniendo en cuenta que se encuentra en el puesto 11 de la tabla de posiciones del campeonato peruano.

El 'Rei' tampoco fue ajeno a la poca autocrítica que viene demostrando Pablo Guede cuando se le consulta por los íntimos, señalando que como hincha se siente engañado.

Reimond Manco habló sobre Pablo Guede. Foto: Denganche

"Alianza ha ganado 2 puntos de 12. Me preocupa mucho la poca autocrítica de Guede. No veo que diga que están fallando. Como hincha, lo escucho y siento que me está floreando. En todos los partidos le hacen gol y le cuesta mucho convertir las chances que genera", fueron parte de las palabras de Manco durante la emisión del programa Denganche.

Reimond Manco considera que Pablo Guede no ha sido autocrítico

¿Cuándo juega Alianza Lima?

El próximo partido de Alianza Lima será ante ADT por la fecha 10 del Torneo Clausura. El encuentro se disputará este viernes 18 de septiembre, desde las 8.00 p. m., en el estadio Alejandro Villanueva, y será transmitido por Liga 1 MAX.