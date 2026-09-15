0
PREVIA
Boca Juniors vs Sao Paulo por Sudamericana

Reimond Manco expuso el grave error de Pablo Guede en Alianza Lima: "Autocrítica"

"Siento que me está floreando", fue parte de la explicación que dio el exjugador blanquiazul sobre el análisis al equipo luego de la derrota contra Universitario.

Antonio Vidal
Reimond Manco expuso el grave error de Pablo Guede en Alianza Lima. Foto: composición Líbero/Denganche
Reimond Manco expuso el grave error de Pablo Guede en Alianza Lima. Foto: composición Líbero/Denganche
COMPARTIR

Alianza Lima sigue dando de qué hablar luego de perder 2-1 el partido contra Universitario por la fecha 9 del Torneo Clausura y los análisis sobre el rendimiento del equipo dirigido por Pablo Guede no se han hecho esperar. Es sobre este último que Reimond Manco, fiel a su estilo, cuestionó la actitud del DT argentino ante los últimos resultados que los blanquiazules han conseguido.

Diego Penny fue rotundo sobre error de Alejandro Duarte en el clásico. Foto: composición Líbero/Liga 1/Movistar Deportes

PUEDES VER: Diego Penny fue rotundo sobre error de Alejandro Duarte en el clásico: “Costaron tres puntos”

El ex 'Jotita' no ocultó su preocupación por su exequipo, sobre todo teniendo en cuenta que se encuentra en el puesto 11 de la tabla de posiciones del campeonato peruano.

El 'Rei' tampoco fue ajeno a la poca autocrítica que viene demostrando Pablo Guede cuando se le consulta por los íntimos, señalando que como hincha se siente engañado.

Reimond Manco habló sobre Pablo Guede. Foto: Denganche

Reimond Manco habló sobre Pablo Guede. Foto: Denganche

"Alianza ha ganado 2 puntos de 12. Me preocupa mucho la poca autocrítica de Guede. No veo que diga que están fallando. Como hincha, lo escucho y siento que me está floreando. En todos los partidos le hacen gol y le cuesta mucho convertir las chances que genera", fueron parte de las palabras de Manco durante la emisión del programa Denganche.

Reimond Manco considera que Pablo Guede no ha sido autocrítico

Reimond Manco considera que Pablo Guede no ha sido autocrítico

¿Cuándo juega Alianza Lima?

El próximo partido de Alianza Lima será ante ADT por la fecha 10 del Torneo Clausura. El encuentro se disputará este viernes 18 de septiembre, desde las 8.00 p. m., en el estadio Alejandro Villanueva, y será transmitido por Liga 1 MAX.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Bryan Reyna tomó determinante postura tras no ser considerado por Héctor Cúper en Universitario

  2. Universitario recibe una noticia clave en el caso Gremco: "Se deja sin efecto la medida cautelar"

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar

Rally Kart

Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano