Revelan el fuerte motivo por el que Guillermo Viscarra dejó Alianza Lima: "Se peleó con Guede"

Alianza Lima no vive su mejor momento en el Torneo Clausura 2026 y uno de los jugadores más señalados es Alejandro Duarte, especialmente por su error que le dio la victoria a Universitario en el clásico. Por ello, se ha vuelto a hablar de Guillermo Viscarra y ahora se reveló el motivo que generó la salida del arquero a mediados de año.

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Revelan el fuerte motivo por el que Guillermo Viscarra dejó Alianza Lima

Durante el programa 'Vamos Al Var', el periodista deportivo Pedro García sorprendió al comentar con sus compañeros de panel el complicado momento que atraviesa el arco de Alianza Lima. En esa línea, reveló que Guillermo Viscarra no tenía intención de dejar el club.

Sin embargo, según informó el comunicador, la salida del portero de la selección de Bolivia no se habría producido por una decisión del área deportiva, sino por un pedido expreso de Pablo Guede, luego de que ambos protagonizaran una discusión. De acuerdo con esta versión, el entrenador argentino habría decidido no contar más con el guardameta en su plantel.

Guillermo Viscarra se fue de Alianza Lima habiendo disputado solo un partido en 2026.

“¿Sabías que Viscarra se quería quedar? Y no se quedó no por culpa de los Navarro, sino porque se peleó con Pablo Guede, y como se peleó con Guede, el profe ya no quiso que se quede. Como no se quedó, ahora hay lío, porque de repente pudo haber una mejor disputa por el puesto en esa zona tan delicada de la cancha y sería otra realidad”, reveló el periodista.

En ese contexto, Pedro García resaltó que la salida de Viscarra terminó representando una complicación para Alianza Lima, ya que, desde su perspectiva, la permanencia del 'Billy' habría generado una mayor competencia por la titularidad en la portería.

Guillermo Viscarra sigue sin equipo tras dejar Alianza Lima

Pese a ser considerado como titular en la selección de Bolivia, Guillermo Viscarra aún no ha definido su futuro deportivo, ya que hasta el momento se mantiene como agente libre tras dejar las filas de Alianza Lima. De esta forma, el guardameta tiene vía libre para firmar por cualquier equipo.