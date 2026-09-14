Erick Delgado dio fuerte comentario sobre Alejandro Duarte tras blooper en clásico: "Tragedia futbolística"

Erick Delgado, exarquero y comentarista deportivo, se refirió al blooper que protagonizó el portero Alejandro Duarte junto al defensor Gianfranco Chávez, el cual permitió el gol de Lisando Alzugaray para el triunfo de Universitario por 2-1 sobre Alianza Lima en Matute, en una nueva edición del clásico del fútbol peruano. El popular 'Loco' brindó su análisis y dejó un fuerte comentario sobre el presente que vive el guardameta aliancista tras este nuevo error.

Erick Delgado y su tajante opinión sobre Alejandro Duarte tras blooper en el clásico

Durante la última emisión del programa ‘L1 Radio’, el exjugador de Sporting Cristal calificó de “tragedia futbolística” lo ocurrido con Duarte en el partido frente al eterno rival, sin embargo, consideró que las críticas en su contra no son equitativas, teniendo en cuenta que el defensor Chávez también fue parte del error garrafal.

“Para mí esto es una tragedia futbolística y te lo digo del punto de vista del cual he estado en ese puesto. Yo me iría más por lo deportivo que por lo personal. Solamente habría que ver cómo evoluciona esta semana. Es un error pero a mi me parece muy injusto (las críticas) porque Chávez tiene mucha parte de la culpa en el error, pero sí es cierto que el arquero tiene que decidir en ese segundo y el arquero sabe que tiene que achicar mucho el margen de error. Me parece que Alejandro se equivoca en la decisión”, dijo.

Alejandro Duarte y el blooper que le dio el triunfo a Universitario

Recordemos que, en la última jugada del partido, un error entre Duarte y Chávez terminó en el gol de la victoria para Universitario. El portero y su defensor salieron a interceptar un pivoteo de Álex Valera, pero la falta de comunicación hizo que ambos terminaran estorbándose, dejando a Lisandro Alzugaray solo frente al arco para anotar el 2-1 con total comodidad.

¿Cuándo es el próximo partido de Alianza Lima?

Alianza Lima buscará recuperarse de este duro traspié cuando reciba en Matute a su similar de ADT el viernes 18 de septiembre a las 8.00 p. m., por la décima fecha del Torneo Clausura.