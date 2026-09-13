Mr. Peet lapidó a Alejandro Duarte tras blooper en el Alianza vs Universitario: "Otra vez sale parado"

El periodista y narrador deportivo, Peter Arévalo, más conocido como 'Mr. Peet', se refirió al clásico entre Universitario y Alianza Lima que terminó en triunfo crema por 2-1 con gol de Lisandro Alzugaray en la última jugada del partido, tras un blooper entre el portero Alejandro Duarte y el defensor Gianfranco Chávez, quienes no se comunicaron y terminaron estorbándose cuando fueron a un balón, dejando al atacante merengue solo de cara al arco.

Mr. Peet arremetió contra Alejandro Duarte tras nuevo blooper en el clásico

Durante la última emisión de su programa ‘Madrugol’, el hombre de prensa, visiblemente molesto por el resultado final, no dudó en criticar duramente al guardameta blanquiazul por este nuevo error que le costó la derrota a los íntimos y recordó que el blooper guarda mucha similitud con su mala salida en el empate con Juan Pablo II, cuya mala decisión terminó en gol del defensor Matías Almirón en aquel compromiso.

"Duarte en ningún momento habla y otra vez sale parado, no me jodas. Ante Almirón, parado. Ahora, llega a la posición y se queda parado, no saltó nunca. Si Duarte salta y se lo lleva con todo a Chávez no pasa nada, es un blooper, cuesta decirlo, pero no hay forma, no hay defensa. Alianza pierde hoy (ayer) por dos bloopers. El primer gol de la ‘U’ es un blooper primarioso de Alianza”, manifestó.

Universitario ganó el clásico ante Alianza Lima en Matute

Mr. Peet cuestionó a Garcés y Antoni por gol de Valera

Respecto a la polémica sobre el gol de Álex Valera, Mr. Peet consideró que no existió falta por parte del delantero merengue y calificó de “ingenuos” a ambos zagueros por no cortar la jugada a tiempo: “Me parece una ingenuidad total de Garcés y de Antoni. Esas jugadas las tienes que terminar, más aún cuando estás mano a mano. Si Antoni o Garcés le ponían el brazo en la clavícula o en el cuello (a Valera), tiro libre para Universitario y no pasaba nada. Pecaron de ingenuos los dos”, añadió.

Alianza Lima vs ADT por el Torneo Clausura

Vale resaltar que, tras esta dura derrota, Alianza Lima buscará reponerse en la fecha 10 del Torneo Clausura, cuando reciba en Matute a ADT de Tarma. El duelo está pactado para este viernes 18 de septiembre a las 8.00 p. m.