- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal vs CD Moquegua
- Barcelona vs Levante
- Alianza Lima
- Universitario
- Tabla Acumulada
- Perú vs Chile
Héctor Cúper y su dura autocrítica tras victoria de Universitario sobre Alianza: "Hemos fallado bastante"
Pese al triunfo sobre Alianza Lima en el clásico, Héctor Cúper no quedó del todo conforme con el rendimiento de sus dirigidos.
Universitario de Deportes sacó tres puntos de oro en su visita a Matute al vencer por 2-1 a Alianza Lima, con un gol en la última jugada del partido por parte de Lisandro Alzugaray, quien aprovechó un error grosero entre Alejandro Duarte y Gianfranco Chávez. Tras el final del compromiso, Héctor Cúper, entrenador de los cremas, expresó su felicidad por el triunfo, pero también aprovechó para hacer una autocrítica sobre el rendimiento de sus dirigidos.
PUEDES VER: ¡Blooper! Lisandro Alzugaray anotó el 2-1 de Universitario ante Alianza tras error de Chávez y Duarte
Héctor Cúper y su frío análisis sobre el rendimiento de la 'U' tras victoria sobre Alianza Lima
En conferencia de prensa, el estratega argentino valoró el resultado obtenido en condición de visita y que les permite seguir en lo más alto de la tabla del Clausura junto a Deportivo Garcilaso; no obstante, reconoció que el desempeño del equipo no estuvo a la altura de sus expectativas, principalmente, durante el segundo tiempo.
“Haber ganado este partido es importante porque nos da un buen empujón, un envión. Eso estimula mucho a todo el equipo. Estos tres puntos sirven mucho y sobre todo por el rival que hemos enfrentado, Digamos que (el triunfo) disfraza porque no hicimos un buen segundo tiempo. Cuando recuperábamos la pelota no la podíamos tener, habíamos apostado a dos, tres pases y llegar al área rival pero hemos fallado bastante en eso, por eso que el triunfo no tiene que tapar aquellas cosas que no hemos hecho bien”, señaló.
Universitario ganó el clásico ante Alianza Lima en Matute
De esta forma, Cúper reconoció que el triunfo frente al eterno rival, si bien es valioso para sus aspiraciones por el título nacional, no debe maquillar el rendimiento del plantel. En ese sentido, aseguró que irán trabajando durante el transcurso de las próximas fechas para mejorar dichas falencias.
¿Cuándo es el próximo partido de Universitario de Deportes?
Luego de vencer a su eterno rival y mantener una racha de ocho años sin perder en Matute, Universitario volverá a jugar en la fecha diez del Torneo Clausura cuando visite a Deportivo Garcilaso en Cusco, en lo que será un duelo directo por el primer lugar del campeonato. El partido está previsto para realizarse el sábado 19 de septiembre a las 5.00 p. m.
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Paradox Park
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc
PRECIOS/ 89.00
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 21.90
Fun Jungle
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad
PRECIOS/ 28.90
Rally Kart
Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales
PRECIOS/ 19.50