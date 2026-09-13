Preocupación en Alianza Lima: cuatro jugadores terminaron sentidos tras el clásico ante Universitario

Alianza Lima perdió el clásico del fútbol peruano ante Universitario de Deportes. Los íntimos cayeron por 2-1 ante el 'compadre' en Matute tras un blooper entre Alejandro Duarte y Gianfranco Chávez que permitió el gol de Lisandro Alzugaray en la última jugada del partido. Ahora, además del resultado que los aleja del primer lugar del Clausura, los íntimos tienen otro gran problema tras confirmarse que cuatro jugadores terminaron sentidos.

Alianza Lima y los cuatro jugadores sentidos tras la derrota frente a la 'U'

Según información del periodista Marcello Merizalde, los cuatro hombres que acabaron tocados tras la derrota ante Universitario son Eryc Castillo, Mateo Antoni, Marco Huamán y Alessandro Burlamaqui. Como se recuerda, tres de los cuatro mencionados no terminaron el partido por aquejar alguna dolencia.

Alianza Lima presenta cuatro jugadores sentidos tras el clásico

En el caso de Burlamaqui, que tuvo su primer partido como titular con Alianza Lima, fue reemplazado a los 51 minutos por Alan Cantero. El volante tuvo que ser retirado en camilla por el cuerpo médico del club. Apenas siete minutos después, Mateo Antoni fue sustituido por Gianfranco Chávez, ante la indignación de Pablo Guede, quien no podía creer lo que veía: dos variantes en menos de 10 minutos por problemas físicos.

Por su parte, Eryc Castillo salió del campo de juego a los 95’ en reemplazo de Luis Ramos. La 'culebra' fue vista rengueando durante varios tramos del compromiso, lo cual encendió las alarmas en Alianza. Solo Marco Huamán logró terminar el partido. Recordemos que el lateral de 24 años viene de una dura lesión que sufrió en la fecha cuatro ante Sport Boys, cuando un pisotón de Luciano Nequecaur lo sacó del encuentro ante la 'Misilera' y lo dejó fuera de los siguientes tres compromisos.

Hasta el momento, el club no ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre la situación de los cuatro futbolistas, con lo cual crece la incertidumbre ante la posibilidad de que no lleguen al próximo partido por el Torneo Clausura.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

Alianza Lima volverá a jugar por la fecha diez del Clausura el próximo viernes 18 de septiembre a las 8.00 p. m., cuando reciba en el Estadio Alejandro Villanueva a ADT de Tarma. Los aliancistas buscarán recuperar los puntos perdidos en el clásico y esperarán un tropiezo de los líderes Universitario y Deportivo Garcilaso.