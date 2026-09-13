José Carvallo rotundo con Alejandro Duarte tras blooper ante la 'U': "No sé si juegue el próximo partido"

José Carvallo, exarquero y comentarista deportivo, se refirió al triunfo de Universitario de Deportes por 2-1 sobre Alianza Lima en Matute, por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El exportero analizó el desarrollo del compromiso y también habló del desempeño de Alejandro Duarte, quien fue protagonista de un error garrafal junto a Gianfranco Chávez, que terminó en gol de Lizandro Alzugaray para sellar la victoria de los merengues.

José Carvallo cuestionó los errores de Alejandro Duarte tras nuevo blooper ante Universitario

Durante la última emisión del programa 'L1 Radio', el exfutbolista y campeón con la 'U' en 2023, cuestionó la frecuencia con la que Duarte comete errores decisivos en los partidos de la escuadra blanquiazul. En ese sentido, dejó entrever que podría perder la titularidad para el próximo partido, debido al duro momento anímico que atraviesa por este nuevo blooper ante el ‘compadre’.

"Puedes tener un blooper en el año, listo, puede pasar, pero tú no puedes fallar groseramente un partido sí y un partido no. Más aún si eres un arquero de equipo grande. Entonces, este tipo de errores no los puedes tener cada dos partidos, influyen en el resultado. No es fácil esta semana que va a vivir Duarte y lo que está pasando y yo no se, inclusive, si será hasta lo más conveniente que juegue el próximo partido", indicó Carvallo.

Universitario ganó el clásico ante Alianza Lima en Matute

Alejandro Duarte y el blooper con Chávez para el gol de Universitario

Cuando todo hacía indicar que el empate era inminente, apareció Lisando Alzugaray para marcar el 2-1 definitivo en la última jugada del partido a los 97’. El delantero argentino aprovechó un grosero error de Alejandro Duarte y Gianfranco Chávez. Tanto el portero como el defensa fueron a interceptar un centro y terminaron estorbándose por falta de comunicación, situación que dejó al atacante crema solo de cara al arco.

Vale resaltar que con este resultado, Alianza Lima suma cuatro partidos consecutivos sin poder ganar y se aleja de los primeros puestos del Torneo Clausura. En la próxima fecha, los dirigidos por Pablo Guede recibirán en Matute a ADT, con la esperanza de sacar un resultado que les permita dejar atrás la dolorosa caída en el clásico. El duelo está pactado para el viernes 18 de septiembre a las 8.00 p. m.