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Delantero de la Liga 1 fue operado y se perderá todo el Torneo Clausura 2026

Un delantero de la Liga 1 fue operado tras una fuerte lesión y se perderá el resto del Torneo Clausura 2026 para tristeza del club.

Francisco Esteves
Delantero de la Liga 1 fue operado y se perderá todo el Torneo Clausura.
Delantero de la Liga 1 fue operado y se perderá todo el Torneo Clausura. | Foto: Composición Líbero.
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El Torneo Clausura de la Liga 1 está en disputa con muchos clubes luchando por hacerse con el título del fútbol peruano. En esa línea, uno de los equipos recibió una pésima noticia debido a que su delantero estrella fue operado de urgencia y se perderá el resto de la temporada 2026.

Alianza Lima enfrentará a Universitario en Matute por el Torneo Clausura.

PUEDES VER: Alineaciones Alianza Lima vs Universitario: las potentes formaciones para el clásico en Matute

Para tranquilidad de los aficionados de Alianza Lima y Universitario de Deportes, no se trata de ningún elemento de sus planteles, sino de un formidable artillero de Sport Huancayo, quien lamentablemente no podrá aportar más al club en la campaña.

Nos referimos a Franco Caballero, delantero que, de acuerdo a información del periodista Ernesto Jerónimo Macedo León en sus redes sociales, fue intervenido de urgencia y prácticamente se ha descartado su participación en lo que resta del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

"Franco Caballero ya fue operado con éxito de la ruptura del tendón de aquiles en el pie derecho. Se estima seis meses de recuperación para el delantero argentino de Sport Huancayo", indicó el mencionado y conocido comunicador.

Franco Caballero, Liga 1

Franco Caballero se pierde la temporada.

Trayectoria de Franco Caballero

  • San Martín (SJ)
  • Acassuso
  • Almirante Brown
  • San Felipe
  • Flandria
  • Sporting FC
  • Colegiales
  • Aurora
  • CADU (Zárate)
  • Ben Hur
  • Ayacucho FC
  • Sport Huancayo
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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