- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Universitario
- Sporting Cristal vs CD Moquegua
- Tabla Acumulada
- Tabla Clausura
- Real Madrid vs Rayo
- Perú vs Colombia
Delantero de la Liga 1 fue operado y se perderá todo el Torneo Clausura 2026
Un delantero de la Liga 1 fue operado tras una fuerte lesión y se perderá el resto del Torneo Clausura 2026 para tristeza del club.
El Torneo Clausura de la Liga 1 está en disputa con muchos clubes luchando por hacerse con el título del fútbol peruano. En esa línea, uno de los equipos recibió una pésima noticia debido a que su delantero estrella fue operado de urgencia y se perderá el resto de la temporada 2026.
PUEDES VER: Alineaciones Alianza Lima vs Universitario: las potentes formaciones para el clásico en Matute
Para tranquilidad de los aficionados de Alianza Lima y Universitario de Deportes, no se trata de ningún elemento de sus planteles, sino de un formidable artillero de Sport Huancayo, quien lamentablemente no podrá aportar más al club en la campaña.
Nos referimos a Franco Caballero, delantero que, de acuerdo a información del periodista Ernesto Jerónimo Macedo León en sus redes sociales, fue intervenido de urgencia y prácticamente se ha descartado su participación en lo que resta del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
"Franco Caballero ya fue operado con éxito de la ruptura del tendón de aquiles en el pie derecho. Se estima seis meses de recuperación para el delantero argentino de Sport Huancayo", indicó el mencionado y conocido comunicador.
Franco Caballero se pierde la temporada.
Trayectoria de Franco Caballero
- San Martín (SJ)
- Acassuso
- Almirante Brown
- San Felipe
- Flandria
- Sporting FC
- Colegiales
- Aurora
- CADU (Zárate)
- Ben Hur
- Ayacucho FC
- Sport Huancayo
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Paradox Park
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc
PRECIOS/ 89.00
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 21.90
Fun Jungle
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad
PRECIOS/ 28.90
Rally Kart
Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales
PRECIOS/ 19.50