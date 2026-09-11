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Pablo Guede tomó radical medida con Kevin Quevedo de cara al Alianza Lima vs Universitario
¿Kevin Quevedo fue convocado para el Alianza Lima vs Universitario? Pablo Guede tomó una drástica medida con el delantero de 29 años.
Alianza Lima y Universitario de Deportes protagonizarán una edición más del clásico del fútbol peruano este sábado 12 de agosto por la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. De cara a este encuentro, ambos equipos se encuentran con la necesidad de conseguir una victoria para dejar atrás los empates y no perderle paso al líder Deportivo Garcilaso.
PUEDES VER: Alineaciones Alianza Lima vs Universitario: las potentes formaciones por el clásico del Torneo Clausura
Al ser un partido crucial para ambas escuadras, tanto Pablo Guede como Héctor Cúper buscarán colocar lo mejor que tienen en el once titular y en la banca de suplentes. Precisamente sobre esto, empezó a surgir la duda de si Kevin Quevedo iba a ser incluido por el argentino en la convocatoria para enfrentar a Universitario.
Recordemos que el delantero fue 'borrado' por el entrenador debido a que no acató órdenes y cometió algunas indisciplinas. Sin embargo, el futbolista de 29 años pidió perdón al comando técnico y al plantel blanquiazul con el objetivo de recuperar terreno y volver a ser considerado. Si bien Pablo Guede aceptó sus disculpas, continuó quedando desafectado y la última información es que no fue tomado en cuenta para el clásico de este sábado en el Estadio Alejandro Villanueva.
Kevin Quevedo no fue convocado por Pablo Guede. Foto: GLR
De esta manera, Kevin Quevedo sigue sin sumar minutos en el Torneo Clausura y la última vez que disputó un partido con la camiseta de Alianza Lima fue el 10 de mayo, cuando los blanquiazules empataron 1-1 con Sporting Cristal por el Torneo Apertura. Desde entonces, estuvo en la banca de suplentes tres partidos seguidos y dejó de ser convocado en la segunda etapa de la Liga 1.
¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Universitario?
El clásico entre Alianza Lima vs Universitario se llevará a cabo este sábado 12 de septiembre desde las 8.30 p. m. en el Estadio Alejandro Villanueva.
Alianza Lima vs Universitario: posibles alineaciones
- Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Alan Cantero, Jairo Vélez; Eryc Castillo y Federico Girotti.
- Universitario: Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Jorge Murrugarra, Piero Quispe, Jairo Concha, César Inga; Alex Valera y Gianluca Lapadula.
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