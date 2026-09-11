Pablo Guede tomó radical medida con Kevin Quevedo de cara al Alianza Lima vs Universitario

Alianza Lima y Universitario de Deportes protagonizarán una edición más del clásico del fútbol peruano este sábado 12 de agosto por la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. De cara a este encuentro, ambos equipos se encuentran con la necesidad de conseguir una victoria para dejar atrás los empates y no perderle paso al líder Deportivo Garcilaso.

Al ser un partido crucial para ambas escuadras, tanto Pablo Guede como Héctor Cúper buscarán colocar lo mejor que tienen en el once titular y en la banca de suplentes. Precisamente sobre esto, empezó a surgir la duda de si Kevin Quevedo iba a ser incluido por el argentino en la convocatoria para enfrentar a Universitario.

Recordemos que el delantero fue 'borrado' por el entrenador debido a que no acató órdenes y cometió algunas indisciplinas. Sin embargo, el futbolista de 29 años pidió perdón al comando técnico y al plantel blanquiazul con el objetivo de recuperar terreno y volver a ser considerado. Si bien Pablo Guede aceptó sus disculpas, continuó quedando desafectado y la última información es que no fue tomado en cuenta para el clásico de este sábado en el Estadio Alejandro Villanueva.

Kevin Quevedo no fue convocado por Pablo Guede. Foto: GLR

De esta manera, Kevin Quevedo sigue sin sumar minutos en el Torneo Clausura y la última vez que disputó un partido con la camiseta de Alianza Lima fue el 10 de mayo, cuando los blanquiazules empataron 1-1 con Sporting Cristal por el Torneo Apertura. Desde entonces, estuvo en la banca de suplentes tres partidos seguidos y dejó de ser convocado en la segunda etapa de la Liga 1.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Universitario?

El clásico entre Alianza Lima vs Universitario se llevará a cabo este sábado 12 de septiembre desde las 8.30 p. m. en el Estadio Alejandro Villanueva.

Alianza Lima vs Universitario: posibles alineaciones