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Procesión del Señor de los Milagros: sigue el primer recorrido y conoce dónde está el anda hoy, 3 de octubre
Sigue el primer recorrido del Señor de los Milagros de HOY, sábado 3 de octubre y conoce la ruta, horarios y más detalles sobre la procesión del Cristo Moreno.
Este sábado 3 de octubre se realizará el primer recorrido del Señor de los Milagros 2026, una de las actividades religiosas más importantes y esperadas de octubre. Miles de fieles se preparan para acompañar la imagen del Cristo Moreno por las calles de la capital y participar de esta tradición peruana.
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Durante la jornada, los devotos podrán seguir el recorrido EN VIVO y conocer los principales puntos por donde pasará la procesión, así como los horarios previstos y todas las recomendaciones para quienes acudirán. En esta nota encontrarás más detalles del primer recorrido del Señor de los Milagros de este sábado 3 de octubre.
¿A qué hora saldrá el Señor de los Milagros este 3 de octubre?
La primera salida procesional del Señor de los Milagros 2026 será este sábado 3 de octubre a partir de las 12:00 del mediodía, desde el Santuario de las Nazarenas, en el Centro de Lima y culminará con el retorno en el mismo complejo religioso, donde aguardará para su siguiente recorrido.
Ruta del primer recorrido del Señor de los Milagros este sábado 3 de octubre
La primera procesión del Señor de los Milagros 2026 se realizará este sábado 3 de octubre desde el mediodía, partiendo del Santuario de las Nazarenas, en el Centro de Lima. La ruta oficial contempla las siguientes vías:
- Inicio: Santuario de las Nazarenas.
- Av. Tacna
- Av. Emancipación
- Jr. Chancay
- Jr. Conde de Superunda
- Retorno: Santuario de las Nazarenas por la Av. Tacna
Recorrido por las calles de la procesión del Señor de los Milagros este sábado 3 de octubre.
Durante el recorrido, las andas del Señor de los Milagros recibirán diversos homenajes de fieles, instituciones y vecinos que se congregarán a lo largo de la ruta para expresar su devoción. La procesión avanzará por las principales calles del Centro de Lima, donde los asistentes podrán acompañar el paso de la imagen, participar de los actos de fe y escuchar las tradicionales oraciones y cánticos.
Próximas fechas de la procesión del Señor de los Milagros 2026
Luego del primer recorrido del Señor de los Milagros, programado para este sábado 3 de octubre, las sagradas andas volverán a las calles de Lima en cuatro fechas más durante octubre y noviembre. El calendario oficial contempla jornadas el domingo 18, lunes 19 y miércoles 28 de octubre, además del domingo 1 de noviembre, cuando se realizará la última salida procesional del 2026.
- Domingo 18 de octubre: segunda salida procesional. Comenzará a las 6:00 a. m. desde el Santuario de las Nazarenas y tendrá como destino la Iglesia del Carmen. El recorrido incluye un ingreso a la Plaza de Armas para recibir homenajes.
- Lunes 19 de octubre: tercera procesión. Las andas partirán a las 6:00 a. m. desde la Iglesia del Carmen y retornarán al Santuario de las Nazarenas, pasando por importantes puntos de Lima, entre ellos los hospitales Dos de Mayo y Almenara y el Palacio de Justicia.
- Miércoles 28 de octubre: cuarta salida y una de las jornadas centrales del Mes Morado. El recorrido iniciará a las 6:00 a. m. desde Las Nazarenas, pasará por Alfonso Ugarte, Venezuela, Bolivia y Garcilaso de la Vega, antes de retornar al santuario.
- Domingo 1 de noviembre: quinta y última salida procesional. Comenzará a las 12:00 p. m. desde Las Nazarenas y recorrerá la avenida Tacna, jirón Callao, jirón Chancay y avenida Emancipación, para finalizar nuevamente en la zona de Las Nazarenas.
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