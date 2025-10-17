¿Dónde está la procesión del Señor de los Milagros? LINK de WhatsApp para seguir en vivo el recorrido

El segundo recorrido del Señor de los Milagros será este sábado 18 de octubre, por lo que si tienes planeado asistir a la procesión del Cristo Moreno, te compartimos el link oficial del WhatsApp de la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas (HSMN) para que sepas dónde está el anda en tiempo real.

El enlace de la aplicación móvil es: https://whatsapp.com/channel/0029Va5Frkf8kyySp2nB2R02. Solo debes darle clic y automáticamente podrás acceder a toda la información sobre la procesión del Señor de los Milagros. Podrás conocer la ubicación en tiempo real para facilitar tu llegada a la manifestación religiosa.

Número de WhatsApp para seguir el recorrido de la procesión.

Señor de los Milagros: segundo recorrido este sábado 18 de octubre

El segundo recorrido procesional del Señor de los Milagros de este sábado 18 de octubre iniciará a las 6:00 a.m. desde la Iglesia de las Nazarenas en Lima. Los fieles están convocados desde temprano para acompañar esta manifestación de fe y devoción por las calles del Centro Histórico limeño.

La procesión recorrerá la avenida Tacna, luego tomará el jirón Ica y el jirón de la Unión hasta llegar a la Plaza Mayor de Lima, donde la imagen recibirá homenajes de la Municipalidad Metropolitana, del Palacio de Gobierno y del Palacio Arzobispal. Posteriormente, avanzará por los jirones Carabaya y Ucayali, y luego por la avenida Abancay hasta el jirón Junín, donde será homenajeada por el Congreso de la República.

El segundo recorrido del Señor de los Milagros que se realizará el sábado 18 de octubre.

Tras los homenajes, el recorrido continuará por el jirón Huanta, y luego por los jirones Áncash y Maynas. Después, la procesión retornará por el jirón Junín para culminar en la Iglesia del Carmen de Lima, donde la sagrada imagen permanecerá esa noche hasta su siguiente salida.