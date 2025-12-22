Seleccionado peruano firmó con Sporting Cristal para la temporada 2026: "Muchos éxitos"

Sporting Cristal quiere volver a ser protagonista en la Liga 1 y lograr avanzar hasta la fase de grupos de la Copa Libertadores. El equipo celeste quedó con un gran malestar tras no poder vencer a Cusco FC y ahora están asegurando sus mejores elementos. Le dieron la confianza al mismo comando técnico y ahora se refuerzan con este jugador de selección.

"¡Por más jugadas y goles decisivos! Nuestro canterano Martín Távara extendió su contrato para jugar en Sporting Cristal durante la temporada 2026.¡Muchos éxitos, Martín!", de esta manera el club celeste aseguró a una de sus máximas figuras. Martín Távara fue el jugador más determinante de Sporting Cristal en la temporada 2025.

Martín Távara renovó su contrato con Sporting Cristal

Martín Távara volvió a ser noticia en las últimas semanas por su rendimiento en la llave de playoffs ante Alianza Lima. El volante salvó a Sporting Cristal de una eliminación casi segura, lo hizo con un triplete en Matute. De esta manera mandó a los blanquiazules a ser Perú 4 en la Copa Libertadores y consolidó una gran temporada con los celestes.

El año 2025 de Martín Távara

En un total de 40 partidos, el volante cerró la temporada con 10 goles y 6 asistencias. El zurdo ha demostrado tener una 'pegada' de calidad, aprovechando su cualidad para hacer goles desde fuera del área y con balón parado. Paulo Autuori quería contar con él y pidió su renovación como prioridad. Ahora debe estar tranquilo.

Martín Távara por su revancha en 2026

"Por pequeños detalles perdemos una clasificación directa. Nos vamos fastidiados, también creamos situaciones. Teníamos ventaja, teníamos que hacer nuestro juego, también nos tiramos atrás y el rival en su plaza juega y se hace fuerte", este fue el último mensaje que dejó Távara con Sporting Cristal tras la eliminación ante Cusco FC. Lo más probable es que sea uno de los más motivados par hacer una gran temporada.