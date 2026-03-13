ALERTA ROJA en Walmart de Houghton Lake: PERROS DETECTORES de EXPLOSIVOS son enviados tras denuncia reportada al FBI, ¿se encontró alguna amenaza?

La mañana del 12 de marzo de 2026, se vivió un momento de alta tensión en Houghton Lake, Michigan, cuando un Walmart fue evacuado tras recibir una amenaza de bomba reportada a través de la línea de denuncias del FBI. La rápida intervención de las autoridades y el despliegue de perros detectores de explosivos garantizaron la seguridad del área, generando preocupación temporal entre clientes, empleados y vecinos de la zona.

Perros detectores de explosivos son enviados a Walmart de Houghton Lake tras denuncia de bomba, ¿se encontró alguna amenaza?

Según informó 9&10 News, "una amenaza de bomba reportada a través de la línea de denuncias del FBI provocó la evacuación y el registro de un Walmart en Houghton Lake el jueves por la mañana". La policía estatal y los cuerpos de seguridad locales respondieron de inmediato, desplegando perros detectores de explosivos para inspeccionar la tienda y sus alrededores.

Tras varias horas de revisión exhaustiva, las autoridades confirmaron que no se encontró ninguna amenaza creíble, lo que permitió que el comercio reabriera sus puertas y retomara sus operaciones normales.

El Walmart de Houghton Lake reabrió tras una amenaza de bomba.

¿Qué sucedió durante la respuesta de emergencia en el Walmart de Houghton Lake?

El incidente se reportó alrededor de las 11:19 a. m., cuando el centro de despacho del condado de Roscommon recibió la alerta. Inmediatamente, oficiales del Departamento de Policía de Denton Township, de la Oficina del Sheriff del condado de Roscommon y de la Policía Estatal de Michigan se desplazaron al lugar para asegurar el edificio y coordinar la respuesta a la emergencia.

Se ordenó la evacuación completa del establecimiento, mientras los departamentos de bomberos de Denton y Roscommon Township acordonaban la zona para mantener a las personas alejadas del posible peligro. Como medida preventiva, las escuelas locales fueron puestas en "Modo Seguro" durante la intervención.

Finalmente, la búsqueda realizada por los cuerpos de seguridad y los perros detectores de explosivos no reveló ningún artefacto ni amenaza real, y no se reportaron heridos ni incidentes adicionales durante la operación.