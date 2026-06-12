- Hoy:
- Partidos de hoy
- Canadá vs Bosnia
- Estados Unidos vs Paraguay
- Universitario vs Pirata FC
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fichajes Vóley
- Mundial 2026
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: DISMINUYEN las cifras de ARRESTOS realizados por ICE
Según los últimos informes, se ha registrado una notable reducción en el número de arrestos en comparación con años anteriores contra inmigrantes en EE. UU.
¡Importante! Axios, un sitio web internacional, ha obtenido información de dos fuentes cercanas que señalan que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuenta con espacios disponibles en sus centros de detención. Asimismo, se ha registrado una disminución en el promedio diario de detenidos, que actualmente se sitúa en 58.000. ¿Cómo se descubrió ello? AQUÍ más información.
PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA para inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: el IRS compartió con ICE DATOS SENSIBLES de casi 50 000 contribuyentes
Atención, inmigrantes legales e indocumentados: disminuyen las cifras de arrestos realizados por ICE
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizó una compra masiva de US$38.000 millones con el fin de incrementar rápidamente la disponibilidad de camas en sus centros de detención. No obstante, tras un notable aumento en la población detenida durante el primer año de la administración del presidente Trump, las cifras han comenzado a descender. Estos datos fueron compartidos por Axios.
Importante, inmigrantes legales e indocumentados: disminuyen las cifras de arrestos realizados por ICE.
Cabe precisar que este cambio se produjo después del asesinato de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis, lo que llevó a Trump a revertir sus agresivas políticas de aplicación de la ley en la ciudad. Esto derivó en una disminución de la población detenida y, por ende, de los arrestos.
Datos de la agencia confirman que el ICE alcanzó un pico de casi 72.000 migrantes bajo custodia en enero, pero no ha publicado estadísticas oficiales desde principios de abril, cuando la cifra era de poco más de 60.000. Rodney Scott, comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, afirmó recientemente que “el ICE tiene ahora mismo más capacidad que personas bajo custodia”.
Al respecto, en una conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, respaldó esta afirmación y señaló que el único centro de detención familiar del ICE no está cerca de alcanzar su capacidad máxima. Mullin también destacó que, dado el espacio disponible en el centro de detención familiar de Dilley, Texas, no es necesario ampliar la infraestructura para albergar a niños, a pesar de que esta fue una prioridad durante la transición presidencial.
¿Qué más se debe considerar?
Es importante saber que estos cambios representan un giro significativo en comparación con el inicio del segundo mandato de Trump, cuando la falta de espacio en los centros de detención limitaba el número de arrestos que podía realizar el ICE. En ese contexto, a través de un informe previo de Axios, se conoció que algunos inmigrantes fueron liberados el invierno pasado debido a la falta de camas en los centros de detención de ICE.
Tom Homan, responsable de la frontera, hizo un llamado a los alguaciles durante una conferencia nacional sobre aplicación de la ley. Solicitó que permitieran al ICE alquilar cárceles vacías e incluso ofreció reducir los estándares de detención para facilitar una colaboración más ágil.
- 1
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: confirman dos DETENIDOS tras OPERATIVO de ICE en presencia de niños en escuela
- 2
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes y solicitantes de Green Card en EE. UU.: esto se sabe sobre la NUEVA ORDEN judicial tras una semana sin acción
- 3
Inauguración del Mundial 2026 HOY: REVIVE los mejores momentos del show en EE. UU. y Canadá, artistas y más
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Panini
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK
PRECIOS/ 49.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90