¡Atención! Recientemente, la administración del presidente Donald Trump ha decidido reforzar las medidas contra el denominado turismo de maternidad, una práctica en la que mujeres de otros países se trasladan a Estados Unidos para dar a luz y buscan que sus hijos adquieran la ciudadanía estadounidense al nacer. ¿Qué más se sabe sobre este anuncio?

Trump bloquea la entrada de mujeres que quieren dar a luz y buscan la ciudadanía para sus hijos

Univisión compartió más información sobre esta última ofensiva del gobierno estadounidense, que abarca la anulación de cientos de visas de visitante y el refuerzo de las investigaciones para identificar redes internacionales que facilitan viajes con fines de maternidad.

Trump bloquea la entrada de mujeres que quieren dar a luz y buscan la ciudadanía para sus hijos.

Según datos proporcionados por las autoridades y la prensa internacional, desde 2024 se han detectado más de un centenar de casos en África y más de 400 en Europa vinculados a esta práctica. Para algunos ciudadanos, estas acciones son una respuesta rápida a una preocupación válida.

Al respecto, el Departamento de Estado anunció que intensificará los controles sobre las visas de visitante y proseguirá con las iniciativas para desmantelar organizaciones que promueven estos viajes.

A través de un comunicado oficial, la entidad subrayó que “ningún extranjero tiene permitido obtener una visa de visitante con el propósito principal de adquirir la ciudadanía estadounidense para un hijo al dar a luz en los Estados Unidos”.

¿Qué más se sabe sobre esta situación en Estados Unidos?

En el país, se estima que alrededor de 25.000 nacimientos al año están vinculados a mujeres que ingresan con visas de turista.

Ante esta problemática, se han planificado controles más rigurosos para 2025 en naciones como Nigeria, Ghana, Marruecos, Etiopía, Argelia y Sudáfrica, en un contexto de severas restricciones en la emisión de visas.