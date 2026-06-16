ALERTA MÁXIMA con el ICE en EE. UU.: CIUDADANO estadounidense denuncia haber sido DETENIDO Y TRASLADADO de ubicación cuando se dirigía a su trabajo

Un ciudadano estadounidense afirma haber vivido un episodio de confusión y tensión a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Maryland, cuando fue detenido durante casi dos horas sin recibir una explicación clara. El caso, ocurrido el domingo 7 de junio mientras se dirigía a su trabajo en Annapolis, ha generado nuevas preguntas sobre los procedimientos migratorios en Estados Unidos y el trato a personas identificadas como posibles objetivos en operativos.

Ciudadano americano denuncia haber sido detenido y trasladado por el ICE cuando iba a su trabajo

El protagonista del caso, identificado como Samuel Guzmán, relató que todo comenzó cuando se detuvo a comprar un café antes de llegar a su empleo. Al salir del local, notó la presencia de varios vehículos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) rodeando el estacionamiento. Minutos después, un agente se acercó a él y, según su testimonio recogido por Telemundo 44, fue esposado y cuestionado sobre su estatus migratorio, pese a insistir en que es ciudadano estadounidense.

"Intenté decirle que yo era de aquí, pero no me creyó", contó Guzmán a Telemundo 44. El hombre afirmó además que intentó mostrar su licencia de conducir, pero los agentes le retiraron el teléfono, las llaves y la billetera. Posteriormente fue trasladado a otro estacionamiento cercano, donde según su versión continuaron las preguntas.

"¿De dónde eres? Dime la verdad. ¿Qué estás haciendo aquí?", recordó haber escuchado de un agente, a lo que respondió nuevamente que nació en Estados Unidos y no entendía por qué estaba siendo retenido. También señaló que no le permitieron realizar una llamada durante el tiempo que permaneció bajo custodia temporal.

DHS responde a la denuncia del detenido por el ICE

Tras la difusión del caso, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) explicó que el operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos estaba relacionado con la verificación de un vehículo registrado a nombre de una persona presuntamente en situación migratoria irregular. Según la versión oficial, el traslado del ciudadano se realizó por motivos de seguridad debido a la presencia de “agitadores” en la zona.

En declaraciones citadas por Telemundo 44, un vocero del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos afirmó: "Durante el proceso de identificación de la persona, varios agitadores se reunieron e intentaron interferir con la operación". Añadió que, como medida preventiva, los agentes trasladaron la entrevista a otra ubicación.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) sostuvo además que, una vez verificada la identidad del conductor y confirmado que se trataba de un ciudadano estadounidense, fue liberado de inmediato. La agencia defendió que las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos son “altamente focalizadas” y que los agentes están entrenados para determinar el estatus migratorio de las personas durante sus intervenciones.

Por su parte, Guzmán afirmó que compró el vehículo a un conocido el año pasado y que aún no lo había registrado a su nombre, un detalle que según su versión pudo haber influido en el desarrollo del incidente. El caso reabre el debate sobre los alcances de los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y sus posibles consecuencias para ciudadanos estadounidenses que no son los objetivos iniciales de las investigaciones.