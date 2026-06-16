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ALERTA MÁXIMA con el ICE en EE. UU.: CIUDADANO estadounidense denuncia haber sido DETENIDO Y TRASLADADO de ubicación cuando se dirigía a su trabajo
El hombre afirma que el ICE lo retuvo casi dos horas en Maryland sin explicación clara, mientras que el DHS sostiene que fue por una investigación vehicular.
Un ciudadano estadounidense afirma haber vivido un episodio de confusión y tensión a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Maryland, cuando fue detenido durante casi dos horas sin recibir una explicación clara. El caso, ocurrido el domingo 7 de junio mientras se dirigía a su trabajo en Annapolis, ha generado nuevas preguntas sobre los procedimientos migratorios en Estados Unidos y el trato a personas identificadas como posibles objetivos en operativos.
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Ciudadano americano denuncia haber sido detenido y trasladado por el ICE cuando iba a su trabajo
El protagonista del caso, identificado como Samuel Guzmán, relató que todo comenzó cuando se detuvo a comprar un café antes de llegar a su empleo. Al salir del local, notó la presencia de varios vehículos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) rodeando el estacionamiento. Minutos después, un agente se acercó a él y, según su testimonio recogido por Telemundo 44, fue esposado y cuestionado sobre su estatus migratorio, pese a insistir en que es ciudadano estadounidense.
"Intenté decirle que yo era de aquí, pero no me creyó", contó Guzmán a Telemundo 44. El hombre afirmó además que intentó mostrar su licencia de conducir, pero los agentes le retiraron el teléfono, las llaves y la billetera. Posteriormente fue trasladado a otro estacionamiento cercano, donde según su versión continuaron las preguntas.
"¿De dónde eres? Dime la verdad. ¿Qué estás haciendo aquí?", recordó haber escuchado de un agente, a lo que respondió nuevamente que nació en Estados Unidos y no entendía por qué estaba siendo retenido. También señaló que no le permitieron realizar una llamada durante el tiempo que permaneció bajo custodia temporal.
DHS responde a la denuncia del detenido por el ICE
Tras la difusión del caso, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) explicó que el operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos estaba relacionado con la verificación de un vehículo registrado a nombre de una persona presuntamente en situación migratoria irregular. Según la versión oficial, el traslado del ciudadano se realizó por motivos de seguridad debido a la presencia de “agitadores” en la zona.
En declaraciones citadas por Telemundo 44, un vocero del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos afirmó: "Durante el proceso de identificación de la persona, varios agitadores se reunieron e intentaron interferir con la operación". Añadió que, como medida preventiva, los agentes trasladaron la entrevista a otra ubicación.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) sostuvo además que, una vez verificada la identidad del conductor y confirmado que se trataba de un ciudadano estadounidense, fue liberado de inmediato. La agencia defendió que las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos son “altamente focalizadas” y que los agentes están entrenados para determinar el estatus migratorio de las personas durante sus intervenciones.
Por su parte, Guzmán afirmó que compró el vehículo a un conocido el año pasado y que aún no lo había registrado a su nombre, un detalle que según su versión pudo haber influido en el desarrollo del incidente. El caso reabre el debate sobre los alcances de los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y sus posibles consecuencias para ciudadanos estadounidenses que no son los objetivos iniciales de las investigaciones.
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