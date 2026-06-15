ALERTA MÁXIMA en un Walmart de Mississippi: TRAGEDIA tras CAÓTICO TIROTEO en el que se vio involucrado un oficial de policía, ¿qué pasó?

Un violento tiroteo ocurrido en el norte de Estados Unidos, específicamente en un Walmart de Mississippi, dejó como saldo la muerte de un niño pequeño y generó conmoción entre los residentes de Senatobia. El hecho, en el que estuvo involucrado un oficial de policía, está siendo investigado por las autoridades estatales, mientras se intenta reconstruir cómo una presunta situación de hurto terminó en una tragedia en el estacionamiento del establecimiento.

Un niño muere tras un tiroteo en el que estuvo involucrado un agente de policía en un Walmart de Mississippi

De acuerdo con la información preliminar del caso del tiroteo en un Walmart de Mississippi, Estados Unidos, el incidente ocurrió alrededor de las 2:00 de la tarde del domingo en la carretera US Highway 51, cuando la policía acudió a un reporte de robo dentro de la tienda. Según las autoridades, al llegar al lugar encontraron a dos adultos y un menor saliendo rápidamente del establecimiento y subiendo a un vehículo, lo que desencadenó una persecución en el estacionamiento.

Un video difundido por FOX13 muestra los segundos de tensión en los que los agentes se aproximan al vehículo mientras este intenta abandonar el lugar. La situación escaló cuando, según los investigadores, el conductor habría dirigido el automóvil hacia los oficiales, lo que llevó a que uno de ellos efectuara un disparo contra el vehículo.

Dentro del vehículo viajaba un niño pequeño, quien perdió la vida a causa del tiroteo. Familiares confirmaron a FOX13 que la víctima tenía apenas un año de edad, lo que ha profundizado el impacto emocional en la comunidad.

Investigación del tiroteo en Walmart de Mississippi y cuestionamientos a la policía

La investigación del tiroteo en un Walmart de Mississippi, Estados Unidos, ha sido asumida por la Oficina de Investigación de Mississippi (MBI), como ocurre en casos donde intervienen agentes del orden. Las autoridades aún analizan videos, testimonios y la secuencia exacta de los hechos para determinar si el uso de la fuerza fue justificado.

El caso ha abierto un debate entre los vecinos de Senatobia, quienes cuestionan la decisión de confrontar el vehículo en el estacionamiento. El residente Derik Shaw expresó a FOX13: "Se supone que deben seguirla hasta su casa... obtener su número de matrícula. Como dijeron, dejen de perseguir a la gente".

Por ahora, la investigación continúa sin conclusiones oficiales, mientras la comunidad de Mississippi, Estados Unidos, intenta asimilar una tragedia que ha dejado a una familia en duelo y a toda una ciudad en busca de respuestas sobre cómo un operativo policial terminó con la muerte de un niño dentro de un Walmart.