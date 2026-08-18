Cantoro se rindió ante futbolista que firmó contrato con Universitario hasta 2027: "El mejor"

Universitario de Deportes volvió al triunfo ante FC Cajamarca, donde se impusieron por 3-2 en la fecha 5 del Torneo Clausura 2026. Luego de este compromiso, Mauro Cantoro analizó el plantel de los cremas y no dudó en rendirse en elogios ante un futbolista que firmó su vínculo con el club hasta finales de 2027.

Mauro Cantoro se rindió ante futbolista que firmó contrato con Universitario hasta 2027

Uno de los jugadores que ha logrado tener una mejora en su rendimiento en el segundo campeonato del año es César Inga. El defensa nacional ha venido siendo titular en el esquema de Héctor Cúper y fue uno de los más destacados ante FC Cajamarca, por lo que se ganó los elogios de Mauro Cantoro.

El ‘Toro’ resaltó sus características e indicó que fue el jugador más importante del partido en Cajamarca, donde logró anotar un gol y aportar con una asistencia. No obstante, recalcó que sus minutos bajarán en los próximos partidos ya que Jorge Abdiel Gutiérrez, reciente fichaje de Universitario, tiene todo para quedarse con el puesto de indiscutible.

César Inga fue uno de los más destacados de Universitario ante FC Cajamarca

“César Inga no va a jugar. El panameño le va a ganar el sitio. Inga, por izquierda, siempre se mete para adentro. Jugó un muy buen partido, fue el mejor. Pero creo que Gutiérrez, por izquierda, te puede dar más”, señaló el retirado futbolista.

Según indicó el referente crema, el futbolista panameño tiene cualidades superiores a las del polifuncional defensa nacional, por lo que no es de extrañar que termine relegándolo. Aunque, será cuestión de tiempo ver las modificaciones del comando técnico.

César Inga y su contrato con Universitario

El defensa de 24 años fue uno de los más destacados de Universitario en la temporada pasada y cuando fichó por el club firmó un contrato válido hasta finales de la temporada 2027. Con ello, el club logró amarrar a un jugador talentoso para el futuro y asegurarse ante una posible venta.