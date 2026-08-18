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Cueva y su firme comentario sobre Piero Quispe tras su vuelta a Universitario: "No voy a comparar"

Christian Cueva, referente de la selección peruana, se pronunció sobre el regreso de Piero Quispe a Universitario y sorprendió con una rotunda opinión.

Angel Curo
Cueva y su firme comentario sobre Piero Quispe tras su vuelta a Universitario
Cueva y su firme comentario sobre Piero Quispe tras su vuelta a Universitario | Composición: Líbero
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Uno de los fichajes más llamativos para el Torneo Clausura 2026 fue el regreso de Piero Quispe a las filas de Universitario de Deportes, que retornó al club de sus amores tras no haber podido destacar en el extranjero. Precisamente, Christian Cueva salió al frente para opinar con contundencia sobre el joven mediocentro.

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Cueva y su firme comentario sobre Piero Quispe tras su vuelta a Universitario

Durante el programa ‘La Parrilla del Loco’, el recordado Juan Manuel Vargas conversó con Christian Cueva y aprovechó para preguntarle por el regreso de Piero Quispe al fútbol peruano, luego de que el volante decidiera volver a Universitario. El movimiento generó diversas opiniones, pero ‘Aladino’ optó por destacar las cualidades del mediocampista.

Cueva no dudó en reconocer el talento del ‘Príncipe Inca’ y aseguró que todavía tiene mucho por ofrecer. Sin embargo, también consideró necesario quitarle una presión de convertirse en “el salvador” de la selección peruana, ya que podría terminar perjudicándolo.

Piero Quispe, Universitario de Deportes

Piero Quispe ya sumó minutos en su segunda etapa con Universitario.

Piero Quispe puede dar mucho, no voy a comparar y decir que él nos va a salvar. Es buena persona, un chico humilde y no podemos lapidarlo. Déjenlo tranquilo, sostuvo el volante nacional.

Asimismo, Cueva resaltó que se trata de un futbolista muy humilde y con grandes cualidades en el aspecto personal, por lo que pidió dejar de lado las críticas contra Quispe tras su decisión de retornar a nuestro balompié.

Piero Quispe ya sumó minutos con Universitario

Piero Quispe hizo su nuevo debut con la camiseta de Universitario en el último partido ante FC Cajamarca por la Liga 1 2026. El volante ingresó a los 72 minutos y rápidamente demostró la creatividad que puede aportarle al conjunto crema.

En los 18 minutos que estuvo en el campo, el exjugador de Pumas UNAM registró un 100 % de precisión en sus pases, además de intentar un disparo a puerta. Asimismo, las sensaciones que dejó durante su ingreso fueron sumamente positivas y generan ilusión entre los hinchas.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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