Reimond Manco se rindió ante Piero Quispe tras su debut con Universitario: "Soy muy hincha"

Universitario de Deportes logró un importante triunfo el último fin de semana por 3-2 en su visita a FC Cajamarca por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026, en un partido que marcó el debut de Piero Quispe con camiseta crema. En medio de las reacciones sobre el reestreno del volante con camiseta merengue, Reimond Manco tomó la palabra y no tuvo reparos en elogiar al exjugador de Pumas y Sydney FC.

Reimond Manco elogió a Piero Quispe tras su debut con Universitario de Deportes

Durante la última transmisión del programa 'Juego Cruzado', el popular ‘Rei’ destacó el rendimiento que tuvo Quispe en los minutos que disputó durante el duelo en el estadio Héroes de San Ramón, incluso, no descartó que dentro de poco tiempo podría ganarse un lugar en el once titular del profesor Héctor Cúper, en reemplazo del mismo Jairo Concha.

"Lo positivo también es el debut de Piero Quispe y demostrar en 20 minutos lo que te va a dar. Yo soy muy hincha de la técnica que tiene (Jairo) Concha, de la técnica que puede tener Alzugaray en esa posición, pero la verticalidad que tiene Quispe no la tienen este par de jugadores. Quispe agarra la pelota y va para adelante, la verticalidad que tiene va a ayudar mucho, siempre va para adelante", señaló Manco.

De esta forma, el ex 'jotita' destacó el reestreno de Piero Quispe con Universitario de Deportes tras su paso por el extranjero. Recordemos que el vínculo entre el futbolista y la institución crema es hasta fines del próximo año.

El debut de Piero Quispe en la 'U'

Cabe precisar que Piero Quispe hizo su debut oficial con Universitario en el Torneo Clausura e ingresó al minuto 71 del segundo tiempo en el duelo frente a FC Cajamarca en reemplazo de Jairo Concha. El mediocampista de 25 años se mostró participativo en los minutos que tuvo, hecho que fue destacado por su entrenador Héctor Cúper.

Piero Quispe hizo su debut con la 'U' en el triunfo frente a FC Cajamarca.

Gianluca Lapadula también elogió a Piero Quispe

Otro de los que se sumaron a los elogios para Quispe fue Gianluca Lapadula. El 'Bambino de Los Andes', autor del tercer gol en Cajamarca, aseguró que su aporte en el equipo será de vital importancia en la lucha por obtener el tetracampeonato.

"Estoy contento también por Pierito (Quispe), estoy muy contento por él y la verdad es un jugadorazo. Lo conozco bien a Pierito (de la selección) y la verdad nos va a sumar mucho.", sostuvo 'Lapagol' tras el final del cotejo.