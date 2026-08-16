Sekou Gassama, ex Universitario, sorprende con exigentes entrenamientos en España: "Gracias"

Sekou Gassama es recordado en el fútbol peruano por su paso en Universitario de Deportes en donde tuvo mucha repercusión por su nacionalidad y no por su rendimiento en el equipo al anotar 0 goles durante el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Ahora, tras varios meses, el senegalés se mostró entrenando en España.

Sekou Gassama, exfutbolista de Universitario, se luce con entrenamientos en España

A través de sus redes sociales, Gassama agradeció a la Asociación de Fútbol para Empresas por brindarle las instalaciones para que realice exigentes entrenamientos en España luego de su paso por Universitario en Perú.

“Se acabaron 2 semanas intensas. Gracias AFE por la oportunidad de seguir entrenando al máximo nivel y de ser partícipe de esta experiencia”, empezó diciendo.

Sekou Gassama entrenó junto a futbolistas de la Asociación de Fútbol para Empresas

“A mis compañeros: mucha suerte chicos. Ha sido un placer vivir esta experiencia con vosotros. Fueron semanas cortas pero intensas. Seguro que muy pronto todos tenemos buenas noticias”, continuó.

“Y sin olvidarme del staff técnico: un privilegio y un placer aprender de todos vosotros. ¡Muchas gracias! A seguir dando guerra. Pico a pala”, concluyó.

¿Cómo le fue a Sekou Gassama en Universitario?

Sekou Gassama llegó a Universitario de Deportes a inicios del 2026 a pedido expreso de Javier Rabanal, sin embargo, salió del equipo para el fin del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, ya que durante los primeros meses de la temporada no logró anotar goles ni ser el delantero que buscaba el equipo.