Universitario ante su prueba de fuego: 5 viajes a provincia que marcarán su camino en el Torneo Clausura

Los tres grandes luchan punto a punto por ganar el Clausura. Tras disputarse la fecha 5, Alianza Lima es líder con 11 puntos, seguido por Sporting Cristal y Universitario, ambos con 10 unidades. Bajo este panorama, aquí te presentamos el camino completo del elenco merengue en su lucha por ganar este segundo torneo y así evitar que sus compadres se coronen de forma directa.

La próxima salida de la 'U' a provincias será contra UTC en la séptima jornada, y no volverá a jugar fuera de Lima hasta la décima fecha, cuando visite a Deportivo Garcilaso en el Cusco. Posteriormente, enfrentará de visita a Alianza Atlético. En la penúltima jornada se medirá ante Atlético Grau y cerrará su participación en el Clausura contra Sport Huancayo.

Sin embargo, estos no serán sus partidos más complicados, pues en el camino deberá medirse ante Alianza Lima en un encuentro de descarte. Ambos clubes tendrán totalmente prohibido perder; de lo contrario, le otorgarían ventaja a sus rivales directos en la pelea por el título.

Otro de los duelos difíciles para la 'U' en Lima será contra Sport Boys. La Misilera viene haciendo un buen Clausura y, tras la jornada 5, se ubica en la séptima casilla con 8 puntos, a solo 3 unidades del liderato. Sin duda, este enfrentamiento también será trascendental para las aspiraciones de ambos equipos.

Fixture de Universitario: partidos y 5 salidas a provincia