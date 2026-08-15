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Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1: así marcha en la fecha 5

Revisa la tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 con la fecha 5 en marcha. Así marchan Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal.

Francisco Esteves
Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1. | Foto: Composición Líbero.
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La Liga 1 2026 está de candela y muchos clubes compiten por hacerse con el título nacional. Por ello, te contamos cómo marcha la tabla de posiciones del Torneo Clausura con la fecha 5 en marcha. Alianza Lima recibe a UTC, Universitario visita a FC Cajamarca, Sporting Cristal choca con Sport Huancayo, y mucho más.

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Los blanquiazules deben salir campeones del certamen para llevarse el campeonato nacional sin necesidad de playoffs, por ello deben sumar de a tres. No obstante, merengues y celestes quieren arruinarle la fiesta y también quieren una victoria en esta jornada. Finalmente, clubes como Melgar, Cusco FC y Deportivo Garcilaso también están en la lucha.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

PuestoEquipoPJDFPuntos
1Melgar5410
2Cusco FC559
3Deportivo Garcilaso439
4Alianza Lima438
5Sport Huancayo437
6Sporting Cristal427
7Sport Boys427
8Universitario407
9Atlético Grau507
10Alianza Atlético5-27
11Los Chankas5-37
12Comerciantes Unidos505
13Juan Pablo II5-25
14FC Cajamarca414
15CD Moquegua4-23
16Cienciano4-33
17ADT Tarma5-42
18UTC4-52

Programación y resultados de la fecha 5 del Torneo Clausura 2026

Viernes 14 de agosto

  • Atlético Grau 1-0 Comerciantes Unidos
  • Cusco FC 2-0 Juan Pablo II

Sábado 15 de agosto

  • ADT Tarma 1-1 Alianza Atlético
  • Los Chankas 0-3 Melgar
  • Alianza Lima vs UTC | 7.30 p. m.

Domingo 16 de agosto

  • Sporting Cristal vs Sport Huancayo | 11.00 a. m.
  • CD Moquegua vs Sport Boys | 1.15 p. m.
  • FC Cajamarca vs Universitario | 3.30 p. m.
  • Cienciano vs Deportivo Garcilaso | 6.30 p. m.
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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