- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima vs UTC
- Chankas vs Melgar
- Universitario
- Perú vs República Checa
- Fichajes vóley
Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1: así marcha en la fecha 5
Revisa la tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 con la fecha 5 en marcha. Así marchan Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal.
La Liga 1 2026 está de candela y muchos clubes compiten por hacerse con el título nacional. Por ello, te contamos cómo marcha la tabla de posiciones del Torneo Clausura con la fecha 5 en marcha. Alianza Lima recibe a UTC, Universitario visita a FC Cajamarca, Sporting Cristal choca con Sport Huancayo, y mucho más.
Los blanquiazules deben salir campeones del certamen para llevarse el campeonato nacional sin necesidad de playoffs, por ello deben sumar de a tres. No obstante, merengues y celestes quieren arruinarle la fiesta y también quieren una victoria en esta jornada. Finalmente, clubes como Melgar, Cusco FC y Deportivo Garcilaso también están en la lucha.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026
|Puesto
|Equipo
|PJ
|DF
|Puntos
|1
|Melgar
|5
|4
|10
|2
|Cusco FC
|5
|5
|9
|3
|Deportivo Garcilaso
|4
|3
|9
|4
|Alianza Lima
|4
|3
|8
|5
|Sport Huancayo
|4
|3
|7
|6
|Sporting Cristal
|4
|2
|7
|7
|Sport Boys
|4
|2
|7
|8
|Universitario
|4
|0
|7
|9
|Atlético Grau
|5
|0
|7
|10
|Alianza Atlético
|5
|-2
|7
|11
|Los Chankas
|5
|-3
|7
|12
|Comerciantes Unidos
|5
|0
|5
|13
|Juan Pablo II
|5
|-2
|5
|14
|FC Cajamarca
|4
|1
|4
|15
|CD Moquegua
|4
|-2
|3
|16
|Cienciano
|4
|-3
|3
|17
|ADT Tarma
|5
|-4
|2
|18
|UTC
|4
|-5
|2
Programación y resultados de la fecha 5 del Torneo Clausura 2026
Viernes 14 de agosto
- Atlético Grau 1-0 Comerciantes Unidos
- Cusco FC 2-0 Juan Pablo II
Sábado 15 de agosto
- ADT Tarma 1-1 Alianza Atlético
- Los Chankas 0-3 Melgar
- Alianza Lima vs UTC | 7.30 p. m.
Domingo 16 de agosto
- Sporting Cristal vs Sport Huancayo | 11.00 a. m.
- CD Moquegua vs Sport Boys | 1.15 p. m.
- FC Cajamarca vs Universitario | 3.30 p. m.
- Cienciano vs Deportivo Garcilaso | 6.30 p. m.