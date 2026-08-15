Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1: así marcha en la fecha 5

La Liga 1 2026 está de candela y muchos clubes compiten por hacerse con el título nacional. Por ello, te contamos cómo marcha la tabla de posiciones del Torneo Clausura con la fecha 5 en marcha. Alianza Lima recibe a UTC, Universitario visita a FC Cajamarca, Sporting Cristal choca con Sport Huancayo, y mucho más.

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Los blanquiazules deben salir campeones del certamen para llevarse el campeonato nacional sin necesidad de playoffs, por ello deben sumar de a tres. No obstante, merengues y celestes quieren arruinarle la fiesta y también quieren una victoria en esta jornada. Finalmente, clubes como Melgar, Cusco FC y Deportivo Garcilaso también están en la lucha.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

Puesto Equipo PJ DF Puntos 1 Melgar 5 4 10 2 Cusco FC 5 5 9 3 Deportivo Garcilaso 4 3 9 4 Alianza Lima 4 3 8 5 Sport Huancayo 4 3 7 6 Sporting Cristal 4 2 7 7 Sport Boys 4 2 7 8 Universitario 4 0 7 9 Atlético Grau 5 0 7 10 Alianza Atlético 5 -2 7 11 Los Chankas 5 -3 7 12 Comerciantes Unidos 5 0 5 13 Juan Pablo II 5 -2 5 14 FC Cajamarca 4 1 4 15 CD Moquegua 4 -2 3 16 Cienciano 4 -3 3 17 ADT Tarma 5 -4 2 18 UTC 4 -5 2

Programación y resultados de la fecha 5 del Torneo Clausura 2026

Viernes 14 de agosto

Atlético Grau 1-0 Comerciantes Unidos

Cusco FC 2-0 Juan Pablo II

Sábado 15 de agosto

ADT Tarma 1-1 Alianza Atlético

Los Chankas 0-3 Melgar

Alianza Lima vs UTC | 7.30 p. m.

Domingo 16 de agosto