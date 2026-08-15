Kevin Quevedo y la verdadera razón por la que no juega en Alianza Lima: "No hizo caso"

La ausencia de Kevin Quevedo en Alianza Lima es una interrogante que ha mantenido en vilo a la hinchada blanquiazul en las últimas semanas. Pese a que Pablo Guede afirmó que su separación del primer equipo responde a una decisión meramente técnica, en las últimas horas salió a la luz nueva información sobre el motivo por el cual no es tomado en cuenta para los partidos por el Torneo Clausura 2026.

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Según informó el periodista José Varela, el extremo de 29 años no es considerado por Pablo Guede para los duelos por el torneo local debido a que no cumple con las exigencias del comando técnico a nivel físico, no obstante, la razón principal por la que es dejado de lado en las convocatorias se debe a un impase que el futbolista tuvo con un miembro del comando técnico tras el partido de Alianza Lima en Matute frente a Alianza Atlético de Sullana.

"Esa noche que Kevin Quevedo no estaba convocado por Pablo Guede (ante Sullana), los jugadores que no habían tenido minutos, entrenaron en Matute, en el campo principal. Estuvieron trotando a las órdenes del cuerpo técnico, pero no estaba Kevin Quevedo, se presentó pero lo hizo tarde. Él trotó solo pero lo que terminó por colmar la paciencia del técnico fue que Kevin Quevedo no hizo caso a uno de los ayudantes de Pablo Guede en esos trabajos y, según la información que manejo, se marchó antes de que culminaran la sesión con él.", señaló Varela en su canal de YouTube.

Kevin Quevedo y su vínculo contractual con Alianza Lima

Recordemos que Kevin Quevedo tiene contrato vigente con Alianza Lima hasta fines del 2027. Según Varela, ante la negativa de Guede en contar con el futbolista, la directiva le ha dado todas las facilidades para que pueda negociar su préstamo a un club del extranjero o, como segunda opción, resolver su vínculo por mutuo acuerdo.

Números de Kevin Quevedo con Alianza Lima

El aún atacante blanquiazul registra una temporada sumamente irregular con camiseta aliancista. Hasta la fecha, Quevedo solo ha jugado nueve partidos (ocho por el Torneo Apertura y uno por Copa Libertadores) y no marcó goles ni brindó asistencias. Su último encuentro fue en mayo, en el empate 1-1 con Sporting Cristal por la fecha 14 del Apertura.