Una mujer de San Diego decidió demandar recientemente a Dollar Tree tras un incidente de agresión sexual llamado “golpear”. Según el testimonio de la demandante, ella sufrió un ataque en una de las tiendas de la cadena en Estados Unidos, lo que ha generado un gran revuelo y preocupación en la comunidad. ¿Qué más se sabe del caso?

Dollar Tree: mujer demanda a empresa tras sufrir incidente y expone caso de agresión sexual

Se reportó un incremento en los casos de agresión sexual en estos últimos meses. Ahora, la tienda Dollar Tree, ubicada en el centro comercial Diane Village en Clairemont, EE. UU., se ha convertido en el epicentro de nuevos incidentes tras una última demanda.

Dollar Tree: mujer demanda a empresa tras sufrir incidente y expone caso de agresión sexual.

Fox 5 San Diego compartió las declaraciones de Clemency Condry, abogada asociada del bufete Haeggquist & Eck, que representa a la víctima identificada como Jane Doe. Ella describió el acto como degradante y humillante.

La demanda civil señala que el 2 de marzo de 2025, un hombre siguió a Jane Doe por la tienda. Aunque ella notó su presencia, no lo consideró sospechoso en un inicio. Sin embargo, el hombre se colocó detrás de ella en el pasillo de papelería y, tras un contacto inapropiado, Jane Doe se enfrentó a él.

Según Condry, el hombre se disculpó tras el incidente, pero negó haber hecho algo indebido y abandonó el lugar. Luego, Jane Doe se dio cuenta de que había sido tocada con un líquido, que resultó ser semen. Aunque el personal de la tienda tomó fotos del incidente, el gerente no brindó imágenes de las cámaras de seguridad debido a su mal funcionamiento.

¿Qué han dicho las autoridades al respecto y cuál es la situación del acusado?

El teniente César Jiménez, del Departamento de Policía de San Diego, por su parte, precisó que, aunque no son casos comunes, se han expuesto situaciones similares.

La policía arrestó al sospechoso, Noe Gonzalez Cresencio, de 22 años, quien enfrenta cargos por actos lascivos e indecentes, así como por agresión sexual. La fiscalía municipal está a cargo del caso. Jane Doe, a través de redes sociales, descubrió que González Cresencio también había agredido a otras dos mujeres en la misma tienda.