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Alineaciones Universitario vs FC Cajamarca: el potente once que lanzará Héctor Cúper
Revisa las alineaciones para el partido entre Universitario vs FC Cajamarca por la fecha número 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Habrá un partidazo entre Universitario de Deportes y FC Cajamarca por la fecha número 5 del Torneo Clausura 2026. Por ello, a continuación, te brindamos las alineaciones que mandarán los respectivos entrenadores al terreno de juego para quedarse con los tres puntos y sumar en la tabla de posiciones.
Posible alineación de Universitario
Héctor Cúper mandará un potente once inicial para poder aguantar los efectos de la altura y obtener un triunfo importante en la Liga 1. Recordemos que Jorge Abdiel Gutiérrez no estará disponible para este encuentro y recién debutará la siguiente semana en el Estadio Monumental.
- Diego Romero; Caín Fara, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Juan Manuel Requena, Jairo Concha, Adrián Quiroz, César Inga; Alex Valera y Gianluca Lapadula.
Gianluca Lapadula y Álex Valera formarán el ataque de Universitario.
Posible alineación de FC Cajamarca
Por su parte, el equipo de Celso Ayala viene de obtener un triunfo contundente por 4-2 sobre Melgar en Arequipa y probablemente repita el once inicial para dar el batacazo ante Universitario de Deportes en condición de local.
- Samuel Aspajo; Renato Suárez, Alejandro Posito, Yordi Vílchez, Sebastián Enciso; Jefferson Orejuela, Carlos Correa; Brandos Palacios, José Arrasco, Carlos Meza; Michel Rasmussen.
Universitario vs. FC Cajamarca: hora y dónde ver
El partido entre Universitario y FC Cajamarca se llevará a cabo este domingo 16 de agosto a las 3.30 p. m. de Perú y contará con transmisión de L1 MAX en DirecTV y Movistar TV. Asimismo, podrá verse por streaming a través de las aplicaciones Movistar Play y DGO, disponibles para PC, teléfono móvil y Smart TV.
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