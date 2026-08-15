Tras el empate ante Sporting Cristal en el Monumental, Universitario de Deportes afrontará un difícil encuentro como visitante ante FC Cajamarca por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

PUEDES VER: Jorge Abdiel Gutiérrez es baja confirmada en Universitario para el Torneo Clausura 2026

De cara a este encuentro, la buena noticia es que Héctor Cúper podrá contar con Piero Quispe, quien tendría su segundo debut con la camiseta merengue. Sin embargo, son tres los futbolistas que quedaron fuera de la lista de convocados y uno de ellos es Edison Flores.

En el último programa de L1 Radio, el periodista Gustavo Peralta enfatizó que ninguno de estos futbolistas que no viajarán tienen lesiones, sino que se trata de una decisión técnica netamente de Héctor Cúper.

"Confirmado que Piero Quispe va a viajar a Cajamarca, es parte de la delegación. Los que no viajan son Edison Flores, Bryan Reyna y Jordan Guivin. Son las bajas", empezó diciendo el comunicador, quien añadió: "Nuevamente tercer partido consecutivo que Edison Flores no es considerado por decisión técnica. No es una lesión. Es una decisión de Cúper".

Guivin, Flores y Reyna quedaron desafectados de la lista de convocados.

En cuanto al segundo debut de Piero Quispe en Universitario, Peralta señaló los minutos que podría tener en cancha: "Entendemos, viaja y está para jugar unos 20 a 25 minutos en la consideración de Cúper. Dentro del entorno de Quispe sienten que está para mucho más, pero es un poco lo que va a plasmar este domingo. Ya lo consideran para jugar un poco".

¿A qué hora juegan Universitario vs FC Cajamarca?

El partido entre Universitario vs FC Cajamarca está pactado para el domingo 16 de agosto a las 3.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Héroes de San Ramón y contará con transmisión de L1 Max.