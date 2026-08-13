Walmart informó recientemente la sorpresiva decisión de retirar del mercado a nivel nacional, varias cómodas de las marcas Winston Porter y Seeday. Este importante anuncio se ha dado tras la retirada de más de 2.000 unidades debido a un riesgo potencial de vuelco y atrapamiento, lo que podría representar un peligro para los consumidores. ¿Qué deben tomar en cuenta los consumidores?

Walmart: retiran estos productos tras incidente con menor y posibles lesiones graves

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos alertó sobre el riesgo que representan ciertas cómodas para los niños, esto luego de reportarse un incidente de vuelco que resultó en lesiones graves para un menor de 3 años. SILIVE.COM compartió más información.

Las cómodas Seeday de 3 y 4 cajones fueron retiradas de Walmart y Amazon.

Según los informes, las cómodas Seeday de 3 y 4 cajones fueron retiradas de manera inmediata, además de las de 5 cajones de las marcas Winston Porter y Seeday, que fueron comercializadas a través de Walmart.com, Wayfair.com y Amazon.com.

Las autoridades han aconsejado a los clientes que cesen el uso de estos muebles si no están debidamente anclados a la pared, para prevenir accidentes. No obstante, no se han compartido más casos sobre accidentes, pero por motivo de prevención se difundió la alerta.

¿Qué es la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor y por qué es importante en EE. UU.?

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) es una agencia federal independiente del país americano, cuyo objetivo primordial es salvaguardar al público de riesgos inaceptables de lesiones o muertes vinculados a una amplia variedad de productos de uso diario.

Entre sus funciones principales se encuentran la regulación y establecimiento de normas de seguridad obligatorias para la fabricación de productos de consumo. Además, la CPSC se encarga de ordenar o gestionar el retiro de artículos peligrosos del mercado, así como de investigar accidentes y lesiones provocadas por productos defectuosos.