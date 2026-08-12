Recientemente, se reportó un nuevo incidente de robo en el Walmart de Bellefontaine, en Estados Unidos. Con este último hecho, se expuso la situación que enfrentan los minoristas en relación con las cajas de autopago. Este caso pone de relieve los desafíos que continúan afectando a las tiendas y la necesidad de implementar medidas más efectivas para prevenir el hurto y proteger los activos de los comercios.

Walmart: exponen otro robo en establecimiento, ¿qué está pasando con las cajas de autopago?

PeakofOhio y otros medios internacionales compartieron más detalles sobre este caso. Dos individuos, hasta el momento, se encuentran enfrentando complicados cargos por robo tras ser identificados por las cámaras de vigilancia de Walmart en Bellefontaine, donde supuestamente omitieron artículos en las cajas de autopago.

Walmart: exponen otro robo en establecimiento, ¿qué está pasando con las cajas de autopago?

Según los informes, la policía de Bellefontaine recibió el aviso el lunes 10 de agosto, luego de que un investigador de seguridad reportara dos incidentes distintos. El primer suceso se llevó a cabo en junio, cuando un video mostró a Eric Henry, de 22 años, y Raniyah Brown, de 21, ambos residentes de Bellefontaine, utilizando una caja de autopago junto a un niño.

Las autoridades señalaron que varios productos, como gel de ducha, desodorante y aerosoles corporales, no fueron escaneados, sumando un total de $34.92. A través de un segundo video, correspondiente a julio, se vio a Henry, Brown y Tahleyah Mundy, de 18 años, en la misma caja.

En aquella ocasión, dos pares de zapatos quedaron en el carrito sin ser registrados. Asimismo, Mundy colocó una cuerda para saltar sobre el mostrador antes de devolverla al carrito. La policía precisó que Brown le entregó a Mundy una bolsa vacía, en la que se ocultaron los zapatos y la cuerda. Walmart solicitó los cargos de robo contra Henry y Brown; además, se les prohibió el acceso a la tienda. Ambos aseguraron no recordar los incidentes, pese a las pruebas.

¿Cuáles fueron las respuestas de los implicados y qué más se sabe al respecto?

En el informe, Henry y Brown afirmaron que su hijo los había distraído durante el escaneo de los artículos en una tienda. No obstante, la policía indicó que el menor no aparece en el video en el momento en que supuestamente no se registraron algunos productos. Como resultado de este incidente, a la pareja se le prohibió el ingreso a Walmart y se les emitieron citaciones judiciales por los cargos correspondientes.

Este tipo de situaciones, en las que los clientes presuntamente omiten escanear ciertos artículos al momento de pagar, ha generado una creciente preocupación entre los comercios, lo que ha llevado a un aumento inmediato de sistemas de vigilancia y otras medidas de seguridad.