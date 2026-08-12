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¡Golazo del PSG! Désiré Doué puso el 2-1 contra Aston Villa por la Supercopa de Europa
A los 60', el delantero francés Desiré Doué puso el 2-1 a favor del PSG en el Estadio Red Bull Arena de Austria.
Por la Supercopa de Europa, el PSG le está ganando al Aston Villa por 2-1. Los franceses se pusieron nuevamente adelante en el marcador gracias a un golazo de Desiré Doué a los 60 minutos del partido que se está llevando a cabo en el estadio Red Bull Arena, de Austria
Golazo de Desiré Doué para el 2-1 del PSG frente al Aston Villa
Corría el minuto 60 del partido, cuando Doué recibió una muy buen habilitación de su compañero Dembelé, que lo dejó solo de cara a la portería de Marco Bizot. Al principio, el delantero de 21 años optó por no celebrar la jugada y se quedó mirando al juez de línea para ver si cobraba posición adelantada. No obstante, el gol fue validado y desató la alegría en el cuadro parisino.
PSG vence 2-1 al Aston Villa
Cabe precisar que el marcador en Austria se abrió gracias al tanto de Khvicha Kvaratskhelia a los 20 minutos del partido. El futbolista georgiano definió con un potente derechazo al palo derecho de Bizot, tras una buena asistencia del portugués Vitinha.
No obstante, a los 20 minutos, el delantero luxemburgués Brian Madjo puso el empate parcial tras un centro de McGinn. El atacante de los ‘Villans’ se impuso ante la marca de Nune Mendes y definió de zurda para el igualar el marcador en Austria. Sin embargo, el tanto definitivo de Doué en el segundo tiempo le dio la victoria a los franceses y el título de la Supercopa de Europa.
Cabe precisar que ambos equipos se enfrentaron por haber ganado las dos competiciones más importantes de la UEFA a nivel de clubes. En el caso del PSG, por ser el campeón de la Champions League. Por parte de los ingleses, obtuvieron su derecho a disputar este compromiso tras coronarse campeones de la Europa League.
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