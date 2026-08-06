Real Madrid asegura a campeón de la Champions League hasta el 2032: "De los jugadores más importantes"

Vinicius Junior seguirá vistiendo la camiseta del Real Madrid. El club español confirmó la renovación del contrato del delantero brasileño, quien permanecerá vinculado a la institución hasta el año 2032.

Mediante un comunicado oficial, la Casa Blanca informó que el nuevo acuerdo se extenderá hasta mediados de ese año y resaltó la importancia que ha adquirido el atacante, al que considera una de las principales figuras de la etapa más exitosa en la historia del club.

"El Real Madrid C. F. y Vinicius Jr. han acordado la ampliación del contrato de nuestro jugador, que queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2032", anunció mediante un comunicado el club madrileño.

Con la firma de su nuevo contrato, Vinicius Junior puso fin a las especulaciones sobre una posible salida al Arsenal, equipo que en las últimas semanas había intentado ficharlo con una oferta por el delantero brasileño.

Vinicius se queda en el Real Madrid

“En esta etapa con el Real Madrid, Vinicius ganó el Premio The Best al Jugador de la FIFA 2024, fue designado Balón de Oro de la Copa Intercontinental 2024, Mejor jugador de la Champions League 2023-2024, Balón de Oro del Mundial de Clubes 2022 y Mejor Jugador Joven de la Champions League 2021-2022”.

“Además, fue incluido en el once mundial por la FIFA (2024), también dos veces en el FIFA FIFPro World11 (2023 y 2024) y en tres ocasiones en el mejor equipo de la temporada de la Champions League (2021-2022, 2022-2023 y 2023-2024)”.

“Vinicius Jr. se ha convertido en uno de los jugadores más importantes de una de las etapas más exitosas de nuestra historia", fue parte de lo que se lee en el mensaje que dio el Madrid.