Mikel Arteta, DT de Arsenal, rotundo con Vinicius tras posible fichaje al club de Premier League

Mikel Arteta fue consultado sobre los rumores que vinculan al Arsenal con Vinicius Junior y Julián Álvarez, dos de los nombres que han sonado con fuerza en el mercado de fichajes. Aunque evitó confirmar cualquier negociación, el entrenador español dejó en claro que el club de la Premier League continúa trabajando para reforzar su plantilla de cara a la nueva temporada.

Mikel Arteta, técnico de Arsenal, dio fuerte comentario sobre Vinicius Jr. tras posible fichaje al club de Premier League

Arteta destacó el nivel del grupo con el que cuenta actualmente, aunque reconoció que la institución mantiene la ambición de incorporar más futbolistas para seguir creciendo. "Estoy muy contento con el plantel que tenemos. Obviamente, queremos mejorarlo y el club trabaja activamente para hacerlo. Somos ambiciosos", declaró.

Vinicius Jr es opción en Arsenal como su próximo fichaje

No obstante, cuando fue consultado directamente por un posible interés en Julián Álvarez y Vinicius Junior, el entrenador de los ‘Gunners’ prefirió mantener la cautela y evitó referirse a jugadores que pertenecen a otros clubes. "No voy a hablar de ningún futbolista que no es nuestro", respondió de manera tajante.

Aunque el entrenador mantiene silencio, varios medios ingleses sostienen que el Arsenal ya habría establecido los primeros contactos por Vinicius, que aún no ha ampliado su contrato con el Real Madrid. Al mismo tiempo, el nombre de Julián Álvarez continúa figurando entre las alternativas que baraja el club londinense para reforzar su delantera.

Arsenal ofertará a Real Madrid por Vinicius Jr.

Según adelantó The Athletic, el Arsenal está preparando una propuesta de 145 millones de euros para hacerse con Vinicius Junior, aprovechando que el atacante brasileño todavía no ha contestado a la oferta de renovación que le ha presentado el Real Madrid. Tal y como señaló el periodista David Ornstein, el conjunto inglés ofrecería 135 millones fijos y otros 10 millones en variables, mientras que el extremo blanco vería con buenos ojos la opción de incorporarse a los 'Gunners'.