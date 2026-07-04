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Ex Sport Boys da el batacazo y ficha por club de la CONCACAF: compartirá equipo con exfigura del Arsenal

Exjugador de la Liga 1 sorprendió al dejar el país para ir rumbo al extranjero y ser parte de los 12 fichajes de un club que se prepara para ser campeón de su liga.

Antonio Vidal
Ex Sport Boys da el batacazo y ficha por club de la CONCACAF: compartirá equipo con exfigura del Arsenal. Foto: composición Líbero/Sport Boys
Ex Sport Boys da el batacazo y ficha por club de la CONCACAF: compartirá equipo con exfigura del Arsenal. Foto: composición Líbero/Sport Boys
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¡Un nuevo jugador peruano en el extranjero! Se dio a conocer la noticia de que un futbolista que hasta hace poco militaba en la Liga 1 acaba de dar el batacazo y firmó por un club que busca hacer historia en su liga. Se trata de Paolo Fuentes, formado en Melgar, quien pasó por diferentes equipos del fútbol peruano como Sport Boys y, hasta hace poco, Juan Pablo II.

El defensa central acaba de incorporarse al Inter San Carlos, club de Costa Rica que recientemente ascendió a la primera división y que viene reforzándose de la mejor manera para esta nueva temporada.

No solo eso, Fuentes también jugará al lado de una exfigura del Arsenal, pues el equipo costarricense ha anunciado por todo lo alto el fichaje de Joel Campbell, el veloz extremo derecho que, con 34 años, busca un club donde pueda tener minutos y así vivir los últimos años de su carrera.

Paolo Fuentes nuevo jugador de Inter San Carlos

Paolo Fuentes nuevo jugador de Inter San Carlos

Paolo Fuentes es parte de las 12 incorporaciones que ha realizado Inter San Carlos con el objetivo de coronarse campeón del Torneo Apertura 2026.

Paolo Fuentes fue presentado como jugador de Inter San Carlos

Paolo Fuentes fue presentado como jugador de Inter San Carlos

Trayectoria de Paolo Fuentes

  • FBC Melgar II
  • FBC Melgar
  • Sport Boys
  • Cienciano
  • Sin equipo
  • Cienciano
  • AD Tarma
  • Alianza UDH
  • Juan Pablo II
  • Inter San Carlos
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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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