Universitario confirmó que no jugará ante Sport Boys por fuerte motivo: "Debido a..."

Universitario de Deportes sorprendió a su hinchada comunicando que no disputará el partido amistoso que tenía preparado con Sport Boys, con miras a lo que será el arranque del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. A continuación te contamos los detalles de la decisión.

Hace poco la ‘U’ dio a conocer que iba a enfrentarse a la escuadra rosada en un duelo de preparación para los desafíos que se avecinan. Ello fue bien recibido por la afición debido a que era el momento adecuado para lucir a sus nuevos refuerzos y que Héctor Cúper pueda probarlos en un cotejo real. No obstante, eso ya no será posible.

“Se informa que el partido de preparación frente a Sport Boys, programado para este sábado 4 de julio en Campo Mar U, ha sido suspendido luego de que el club visitante comunicara hoy la cancelación del encuentro debido a temas internos de su institución”, indicó Universitario de Deportes en redes sociales.

Comunicado oficial sobre el amistoso con Boys.

De esta forma, el cuadro merengue perdió esta oportunidad de medirse ante una escuadra de la Liga 1 como lo es la ‘chalaca’. Pese a ello, los de Héctor Cúper continúan con su preparación para intentar hacerse con el título de la segunda parte de la temporada.

¿Cuándo debuta Universitario en el Torneo Clausura?

Universitario de Deportes enfrentará a ADT en Tarma el 18 de julio desde las 13.15 horas (1.15 p. m.). Este será el debut de los merengues en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, y contará con transmisión de Movistar TV y DirecTV para todo el territorio nacional.